Menú de Navidad en Dunkin’: clásicos y nuevas delicias desde el 5 de noviembre

El menú navideño de Dunkin’ tiene fecha de lanzamiento: el 5 de noviembre. El fuerte del menú se centra en cuatro productos, entre ellos los nuevos lanzamientos del Cookie Butter Cloud Latte y el Berry Sangria Refresher, y el regreso anual del Peppermint Mocha y el Toasted White Chocolate Signature Latte.

La nueva temporada festiva de Dunkin’ busca ofrecer alegría en cada taza con sabores como el Cookie Butter (mantequilla de galleta), que es un éxito estacional probado. Además, la adición de la espuma fría (Cloud) y los trocitos de galleta le da una textura y una presentación premium.

Dunkin’ ofrece nuevos productos

Nuevo Berry Sangria Refresher: Esta nueva creación está inspirada en los clientes que buscan opciones sin café o bebidas más ligeras y afrutadas . Al ser el primer Refresher “inspirado en las fiestas” , la marca amplía el alcance estacional más allá de las bebidas calientes tradicionales y los lattes de invierno. Esto le permite mantener la relevancia en climas cálidos o para quienes prefieren opciones refrescantes.

nueva creación inspirada en los clientes que buscan opciones o bebidas más . Al ser el primer , amplía el alcance estacional más allá de las bebidas calientes tradicionales y los lattes de invierno. permite mantener la en climas cálidos o para quienes prefieren opciones refrescantes. Nuevas Creaciones de Bacon Jam: El Bacon Jam es un ingrediente “dulce y salado” (sweet and savory) que es muy popular entre los consumidores. Su inclusión en un Croissant Sándwich Supremo y un Grilled Cheese eleva la categoría de comida de Dunkin’ de rápida a más sustanciosa y “confortable” para el invierno , ofreciendo opciones más completas que solo la repostería.

El es un ingrediente que es muy popular los consumidores. Su inclusión en un y un eleva la categoría de comida de Dunkin’ de rápida a más y , ofreciendo opciones más completas que solo la repostería. Nuevo Croissant Rayado de Frambuesa: Un nuevo producto dulce con una atractiva presentación que incluye unas “vibrantes cintas de frambuesa”. Es un producto fácil de llevar y de consumo rápido, que mantiene la tradición pastelera de la marca con un giro festivo.

Regresan los clásicos favoritos

Moca con Menta y Chocolate Blanco Tostado Signature Lattes: Estos sabores son el ancla de la temporada navideña. Garantizan que el cliente fiel regrese por su “confort familiar” y la nostalgia de la época.

Dos meses de descuentos y puntos extra

Los miembros del programa Dunkin’ Rewards pueden celebrar la temporada festiva con una serie de promociones y puntos extra por tiempo limitado. Si no eres miembro, puedes unirte gratis descargando la aplicación de Dunkin’ o visitando dunkinrewards.com.

Del 1 al 15 de noviembre: Pan de Calabaza a $2 con la compra de cualquier bebida.

con la compra de cualquier bebida. Del 6 al 30 de noviembre: Croissant Rayado de Frambuesa por $2 con la compra de cualquier bebida.

con la compra de cualquier bebida. Del 28 al 30 de noviembre: Gana el triple de puntos al hacer tu pedido por adelantado en la app.

Gana el al hacer tu en la app. 4 de diciembre: Gana el triple de puntos en todas las bebidas Espresso (incluido el nuevo Cookie Butter Cloud Latte), celebrando el Día Nacional de la Galleta.

Gana el en (incluido el nuevo Cookie Butter Cloud Latte), celebrando el Día Nacional de la Galleta. Del 16 al 31 de diciembre: Sándwich de Desayuno con Tocino y Azúcar de Arce por $4 con la compra de cualquier bebida.

con la compra de cualquier bebida. 20 de diciembre: Gana el triple de puntos en cualquier Dunkin’ Refresher (incluido el nuevo Berry Sangria) para celebrar el Día Nacional de la Sangría.

Gana el en (incluido el nuevo Berry Sangria) para celebrar el Día Nacional de la Sangría. Del 26 al 28 de diciembre: ¡Triple de puntos al pedir donas al por mayor o paquetes de 25 o 50 MUNCHKINS Donut Hole Treats!

Sigue leyendo: