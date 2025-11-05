Mató a la novia dentro de su camión: conductor hallado culpable en Nueva York

Willie Hart, camionero de 61 años, fue declarado culpable de matar a su novia dentro de la cabina de su vehículo frente a un motel en Long Island (NY).

Hart fue declarado culpable del homicidio de Candace Woodruff, de 37 años y originaria de Texas, ocurrida en mayo de 2023, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del condado Suffolk.

El camionero llamó a la policía en la madrugada del 29 de mayo de 2023, indicando que había encontrado a Woodruff inconsciente en el piso de la cabina de su camión, estacionado frente al motel Shore Motor Inn en Patchogue.

Los agentes que respondieron al llamado encontraron a la víctima en el suelo frente al camión, sin respirar, y observaron rasguños en el rostro de Hart que sangraban abundantemente. El personal de emergencias también observó lesiones en el cuerpo de Woodruff, incluyendo abrasiones en la cara y el cuello, hemorragias en los tejidos blandos, contusiones en la cabeza y el cuello, y hematomas y abrasiones menores en las extremidades.

Woodruff fue trasladada al Long Island Community Hospital, donde se oficializó su fallecimiento. Los médicos forenses determinaron posteriormente que murió por asfixia por compresión del cuello.

Según la fiscalía, las imágenes de las cámaras de seguridad captaron un forcejeo dentro de la cabina del camión. El video muestra a Woodruff saliendo de su habitación del motel y entrando al camión justo antes de la 1:30 a.m., seguida por Hart, unos minutos después antes de entrar en la cabina. Ambos permanecieron dentro del camión durante aproximadamente 35 minutos.

Tras salir, se vio a Hart caminando tranquilamente de regreso a la habitación del motel, tomando una bolsa y colocándola en un auto antes de regresar al camión con aspecto desaliñado, según informaron las autoridades. Los investigadores también notaron que ya no llevaba el collar que tenía puesto anteriormente. Según la fiscalía, el collar fue recuperado posteriormente del piso del vehículo.

Hart se declaró “no culpable” en su comparecencia ante el juez en octubre de 2023 y se le ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza. Más de dos antes después, el miércoles un jurado lo declaró culpable. Se espera que sea sentenciado el 3 de diciembre y enfrenta hasta 25 años de prisión.

“El acusado actuó con cobardía y crueldad al quitarle la vida a su novia”, declaró el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond A. Tierney, al anunciar el veredicto. “Insto a cualquier persona que se encuentre en una relación violenta a llamar al 911 o al Programa S.T.O.P. contra la Violencia hacia las Mujeres del condado Suffolk al (631) 853-8222”.

En un caso similar, en septiembre de 2023 Matthew Sidney Watley, un camionero de Nueva Jersey, fue acusado de homicidio luego de encontrar el cuerpo de una mujer en la cabina de su vehículo en un centro de distribución de Costco en Maryland. Estaba borracho y quiso huir a toda velocidad. La víctima fue identificada como Candice Thompson (46), residente de Sicklerville (NJ),