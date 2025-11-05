Trump dice que los neoyorkinos escaparán del “régimen comunista” de Mamdani

El presidente Donald Trump aseveró este miércoles que muchos habitantes de Nueva York “huirán del régimen comunista” que, según él, instaurará el recién electo alcalde Zohran Mamdani, al que describió como “un socialista radical”.

Durante su discurso en el America Business Forum (ABF) celebrado en Miami, Trump aseguró que esa ciudad “será un refugio” para quienes abandonen la Gran Manzana tras la victoria de Mamdani, el primer musulmán en gobernar la ciudad y el alcalde más joven en su historia.

“Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen”, afirmó el mandatario ante empresarios y líderes políticos del continente.

Trump sostuvo que con la elección de Mamdani, “Estados Unidos perdió un poco de soberanía”, y repitió su acusación de que el Partido Demócrata busca transformar al país en “una versión de Cuba o Venezuela”.

“Por generaciones, Miami ha sido un refugio para aquellos huyendo de la tiranía comunista. Y ahora volverá a serlo”, agregó.

No obstante, dijo que espera que la gestión de Mamdani sea “beneficiosa” para el estado: “Espero que le vaya bien a Nueva York”, dice. “Tal vez le ayudemos un poco”.

Críticas a los demócratas

Desde el escenario, el presidente aseguró que el país enfrenta “una disyuntiva: comunismo o sentido común”, en referencia a las políticas impulsadas por la oposición.

Trump sostuvo que su administración no permitirá que “los socialistas destruyan la nación” y prometió continuar presionando al Congreso para lograr un nuevo acuerdo presupuestario y terminar con el cierre del gobierno, que ya es el más largo de la historia.

“Esto no se trata solo de un cierre del Gobierno. Se trata del futuro de Estados Unidos”, afirmó ante cientos de simpatizantes en Florida.

En ese sentido, el mandatario acusó a la oposición de exigir “atención médica para extranjeros ilegales” mientras, según dijo, millones de estadounidenses “pierden beneficios de alimentación” y miles de empleados públicos “siguen sin cobrar sus cheques”.

Las declaraciones fueron su primera reacción pública después de que los demócratas obtuvieran el control de las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, la alcaldía de Nueva York y la aprobación en California de la Proposición 50, que modifica los mapas electorales en favor del partido.

