Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 6 al 12 de noviembre

Festival CortoCircuito Latino

Este otoño, CortoCircuito Latino ShortFest NY, el único festival de Nueva York dedicado exclusivamente a presentar cortometrajes de cineastas de América Latina, España y la diáspora latina, celebra su 21º aniversario hasta el 8 de noviembre. El programa de este año presenta una selección vibrante y dinámica de los cortometrajes más innovadores y premiados de la región, que abordan temas de identidad, arte y vida contemporánea, desafiando estereotipos e inspirando el diálogo y la expansión de nuestros horizontes. Durante cuatro días, los neoyorquinos podrán explorar distintas miradas sobre el género, la memoria histórica, los cánones culturales y las múltiples formas en que los latinos aportan al mundo desde sus propias perspectivas. En el Instituto Cervantes NY(211-215 E 49th St.); el Consulado General de Colombia (10 E 46th St.); y Espacio de Culturas (53 Washington Square South). Entrada gratuita y abierta al público. Más información: www.cortocircuito.us.

Foto: Cortesía Festival Cortocircuito

“Perfume de Gardenia” en el United Palace

Aracely Arámbula, David Zepeda, Maribel Guardia, Laura León, Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Jorge Salinas, entre otras estrellas, encabezan el elenco de lujo de Perfume de Gardenia, el musical más exitoso de México, que llega por primera vez a Nueva York con una única presentación en el teatro United Palace (4140 Broadway), este viernes 7 de noviembre Inspirada en el cabaret de los años dorados, la historia desborda sueños, pasiones y conflictos de una época donde la música hablaba por todos. Con la presencia especial de La Única Internacional Sonora Santanera, quién se encargará de musicalizar la obra, la producción cuenta con más de 70 artistas en escena entre actores, cantantes, bailarines y músicos en vivo, además de un equipo técnico que garantiza una experiencia visual y sonora de talla internacional. A las 8:00 pm. Boletos boletosexpress.com.

Foto: Cortesía

Exposición de Arte de Personas Mayores

Acacia Network y el Institute for the Puerto Rican/Hispanic Elderly (IPRHE) inauguraron la Exposición de Arte de Personas Mayores 2025 en su nuevo Gallery Community Space en East Harlem (Madison Ave y E. 111th Street). La muestra permanecerá abierta durante todo noviembre y presenta obras originales creadas por participantes de los programas de artes para personas mayores, los cuales promueven el bienestar, la autoexpresión y la conexión comunitaria a través del arte. La galería exhibe cerca de 30 piezas de arte en técnicas mixtas y pintura realizadas por 23 artistas mayores de 60 años. Más información: www.acacianetwork.org.

Foto: Palenquera de Ana García

“El Canto de las Manos” estrena en el Lincoln Center

Este viernes 7 de noviembre, la Filarmónica de Nueva York estrenará en Estados Unidos el documental “El Canto de las Manos”, dirigido por María Valverde. El filme sigue la producción de Fidelio (2022), de Beethoven, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, junto al inspirador Coro de Manos Blancas de Venezuela y artistas de Deaf West Theatre, quienes demuestran cómo la ópera puede transformarse en un lenguaje verdaderamente universal. Antes de la función, Dudamel dirigirá a la Juilliard Orchestra y a jóvenes talentos de Juilliard en una pieza de Fidelio, acompañados por artistas sordos en escena. Después, habrá una charla moderada por Bradley Cooper, con la participación del equipo creativo detrás de esta poderosa historia. En el Wu Tsai Theater ? David Geffen Hall. A las 7:30 pm. Información: https://www.nyphil.org.

Foto: Cortesía

El Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Niche juntos

Las icónicas orquestas de salsa El Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Niche unen fuerzas en la histórica gira “Salsa Pa’l Mundo Tour”. Este encuentro sin precedentes celebrará décadas de ritmo, cultura y sabor latino, invitando al público a revivir clásicos como Un Verano en Nueva York y Cali Pachanguero. La agrupación boricua y la colombiana traen su legado al Theater del Madison Square Garden este viernes 7 de octubre. Eddie Santiago será el invitado especial. A las 8:00 pm. Para más información y boletos visite: cmnevents.com.

El Gran Combo de Puerto Rico./Cortesía

El Big Apple Circus arranca su temporada 2025

BIG APPLE CIRCUS, el popular espectáculo familiar bajo la gran carpa, regresará a Lincoln Center (155 W 62nd St.) con un nuevo show esta temporada navideña, comenzando este viernes 7 de noviembre. Diseñado para revitalizar el circo para el público moderno con hazañas humanas únicas y asombrosas, la edición de este año ofrece una combinación perfecta de actuaciones que desafían la gravedad junto con creatividad y arte lúdico. Contará con talento de todo el mundo, incluyendo artistas de Ucrania y África, así como los ganadores de America’s Got Talent, la familia Olate. Hasta el 4 de enero de 2026. Boletos: https://bigapplecircus.com.

Foto: Big Apple Circus

Vuelve la Feria del Libro Infantil de Brooklyn

Este domingo 9 de noviembre, acompaña a casi 50 autores e ilustradores de Brooklyn en la Decimonovena Feria Anual del Libro Infantil en el Museo de Brooklyn. Descubre cuentos, álbumes ilustrados, novelas gráficas y mucho más para niños de todas las edades. Conoce a los creadores, escucha lecturas, observa cómo dibujan, consigue autógrafos y participa en proyectos artísticos inspirados en los libros.No te pierdas la instalación interactiva Oliver Jeffers: Life at Sea, que transporta a los niños al mundo de uno de sus libros favoritos. Entrada gratuita con la entrada al museo. De 11:00 am a 3:30 pm. Información:https://www.brooklynmuseum.org.

Foto: Illustration by Selina Alko, in Caroline Kusin Pritchard, The Keeper of Stories (Simon & Schuster BFYR, 2025). (Image: © 2025 Selina Alko)

La Santa Cecilia en el Sony Hall

Prepárese para una noche inolvidable con La Santa Cecilia en Nueva York. Este domingo 9 de noviembre, la premiada banda traerá su energía, fusión de ritmos latinos, rock y alma al Sony Hall (235 W 46th St.). La agrupación mezcla diversos géneros, como cumbia, bossa nova, bolero, jazz, rock latino, mariachi, ranchera, entre otros, con líricas que abordan temas de identidad, inmigración, comunidad, amor y experiencias cotidianas de la vida latina en Estados Unidos. A las 8:00 PM (las puertas abren desde las 6:30 PM). Boletos: https://sonyhall.com.

Foto: Cortesía

Broadway Night Off en Madame George

Madame George (45 West 45th Street) lanzó recientemente una nueva programación para los lunes por la noche: Broadway Night Off. Se trata de un espectáculo musical nocturno donde las estrellas actuales de Broadway se alejan del guion para interpretar canciones inesperadas, acompañadas por una banda en vivo. Entre los artistas que participan se encuentran Diva Lamar, Alphonso Horne y Jennie Harney-Fleming, provenientes de exitosos musicales como Hamilton, The Color Purple y Just in Time, entre otros. De 7:30 a 10:30?pm. Más información:https://www.madamegeorgenyc.com.

Foto: Tommy Fuquéri

Almuerzo en Casa Carmen

Casa Carmen, el restaurante de Nueva York que rinde homenaje a la comida mexicana tradicional, los ingredientes patrimoniales y las costumbres culinarias, ha lanzado su servicio de almuerzo en su ubicación de Flatiron (5 West 21st Street). El almuerzo se sirve de 11:30 am a 4:00 pm, de martes a viernes, con una opción de tres platos por $30. También hay opciones a la carta. Los comensales pueden elegir entre una amplia selección de los platos más populares del restaurante, como tostadas de cangrejo, ceviche verde, panuchos o tacos para empezar. Para el plato principal, las opciones incluyen enchiladas, el pollo en mole característico de Casa Carmen, pollo o pescado a la parrilla, o hanger steak, todos acompañados de arroz y frijoles refritos o vegetales. Para terminar, se ofrecen buñuelos, torta de maíz caliente, o cafés especiales. Más información:https://casacarmennyc.com.

Fotos: Cortesía

Los “Cozy Igloos” regresan a Bryant Park

Los Cozy Igloos regresan a Midtown Manhattan en el Bank of America Winter Village en Bryant Park esta semana. Ubicados a pocos pasos de The Rink, rodeados del deslumbrante skyline de Midtown, los igloos estarán abiertos todos los días desde este jueves 6 de noviembre hasta el 4 de enero. Ideales para familias, bebidas después de patinar, reuniones pequeñas o salidas con amigos después del trabajo, grupos de hasta 8 personas pueden reservar 90 minutos en su propio iglú privado y climatizado en línea. Disfruta de opciones festivas de comida y bebida para compartir, desde vino caliente hasta jarra de chocolate caliente (también con licor), pretzels bávaros, salchichas artesanales y papas fritas. Información: https://bryantpark.org/activities/bank-of-america-winter-village-at-bryant-park.