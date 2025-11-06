Agentes de inmigración se llevan vehículo con una niña adentro tras arrestar a su padre en Los Ángeles

Agentes de inmigración enmascarados detuvieron a un ciudadano estadounidense afuera de la tienda Home Depot de Cypress Park en Los Ángeles, a quien sometieron y esposaron, mientras otros se subieron a su vehículo y se lo llevaron con su hija que estaba en el asiento trasero en un silla para bebé.

“¡Hay un bebé atrás”! eran los gritos de angustia de las personas que se percataron del operativo, en donde los agentes de la Patrulla Fronteriza forzaron a un padre, de 32 años, para arrestarlo, quien nació en Los Ángeles, California.

Agentes somenten al padre

La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN) se encontraba justo en el momento en el que se llevaba a cabo la acción, grabaron el procedimiento de los agentes contra el padre de familia. Dentro de su automóvil se encontraba su hija de 1 año en el asiento trasero en una silla de seguridad, informó EFE.

En el video, se puede ver cómo los oficiales someten al señor, frente a la mirada de su hija y de los testigos que rechazaron la acción de los federales.

“Hombres armados se subieran a un coche con esa niña”

Al señor lo subieron a una camioneta con otras cinco personas detenidas y dejaron sola a la niña. Dos agentes se subieron al vehículo y se fueron del lugar con todo y la pequeña atrás.

“Fue un acto peligroso que hombres armados se subieran a un coche con esa niña y la sacaran de la situación”, expresó a la agencia The Associated Press, Lindsay Toczylowski, cofundadora del Immigrant Defenders Law Center, que lleva casos de inmigración.

LARRN, una coalición de más de 50 organizaciones, grupos y más de 1,500 voluntarios en todo el condado de Los Ángeles, denunciaron el hecho, al que calificaron de secuestro.

“El secuestro de un hombre y un bebé en el estacionamiento de una tienda Home Depot en Cypress Park demuestra la crueldad y la brutalidad de los secuestros indiscriminados y motivados por el racismo que ocurren en nuestros vecindarios”, puntualizó la coalición.

Fueron por la niña a la oficina de la patrulla fronteriza

La abuela de la menor ofreció una conferencia para informar que la situación la dejó devastada, y exigía que le dieran una explicación. Compartió que recibió una llamada, para que fueran a recoger a la niña en la oficina de la patrulla fronteriza de Los Ángeles.

Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA), que pertenece a LARRN, calificó de “inaudito” el hecho de que el gobierno federal ignore el bienestar y seguridad de un infante menor de dos años.

DHS dice que el padre los amenazó con un martillo

“Condenamos de manera rotunda estas violaciones a la paz, tranquilidad, y vida de nuestras comunidades con secuestros, detenciones, arrestos, y deportaciones que sobrepasan lo aceptable, legal, y necesario” dijo a EFE la activista.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el hombre fue detenido porque supuestamente amenazó a los oficiales con un martillo y que encontraron una pistola en su vehículo, que según era robada, todo sin presentar pruebas, reportó AP.

Con información de EFE y AP

