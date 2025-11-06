Antonio Brown, exestrella de la NFL, fue arrestado en Dubái por presunto intento de asesinato en Miami

Antonio Brown, exjugador de la NFL, fue arrestado por un cargo de intento de asesinato en un tiroteo después de un evento de boxeo celebrado en Miami.

Brown fue puesto bajo custodia por las autoridades estadounidenses en Dubái, así lo reveló el portavoz de la policía de Miami, Mike Vega; el exjugador fue trasladado en avión al condado de Essex, New Jersey, a la espera de ser trasladado a Florida.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Antonio Brown has been extradited to NJ by U.S. Marshals.



Brown is wanted for attempted murder. pic.twitter.com/qeZbZYceyp — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) November 6, 2025

Se desconocen los motivos por los que Brown fue llevado primero a New Jersey o cuánto tiempo estuvo en Dubái, aunque publicó varios mensajes en redes sociales desde allí durante los últimos meses.

Varios problemas con la justicia

Según la orden de arresto que detalla el tiroteo del 16 de mayo, Brown está acusado de arrebatarle una pistola a un miembro del personal de seguridad tras la pelea de boxeo y disparar dos veces contra un hombre con el que había tenido un altercado previo. El hombre, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Los documentos judiciales no especifican si Brown cuenta con un abogado. Tampoco se sabe cuándo podría ser trasladado de regreso a Miami.

El cargo de intento de homicidio en segundo grado conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta $10,000 dólares en caso de condena.

JUST IN: Former NFL wide receiver Antonio Brown extradited from Dubai back to the United States to face attempted murder charge.



The charge stems from a shooting earlier this year in Miami, where Brown is accused of trying to shoot a man at an Adin Ross boxing event.



Alleged… pic.twitter.com/8nDQucIbKS — Collin Rugg (@CollinRugg) November 6, 2025

El jugador ha estado relacionado con varios problemas con la justicia, como cargos de violencia doméstica, falta de pago de manutención infantil, entre otros; además, es recordado por el episodio en 2021 cuando se quitó el jersey y se fue corriendo por el campo en el juego entre los Bucs y Jets, por el que fue cortado por el equipo.

12 temporadas en la NFL

Antonio Brown, quien jugó 12 años en la NFL, fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 con Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh. En su trayectoria, Brown acumuló 928 recepciones para más de 12,000 yardas y 83 touchdowns.

Brown ha tenido varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente había sido acusado de agredir a un conductor de camión de mudanzas, varios cargos de violencia doméstica, impago de manutención infantil y otros incidentes.

Durante un partido de 2021 con Tampa Bay contra los New York Jets, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que provocó su despido por parte de los Buccaneers y puso fin a su carrera.

Seguir leyendo:

Antonio Brown reaparece en vivo en medio de orden de arresto por presunto intento de asesinato

Policía asegura que Antonio Brown dejó Estados Unidos tras investigación por asesinato

Exjugador de la NFL Antonio Brown enfrenta orden de arresto por presunto intento de asesinato