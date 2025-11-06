Cuándo es el Cyber Monday en EE.UU. y cuál es la diferencia con el Black Friday

El Cyber Monday 2025 en Estados Unidos se celebrará el lunes 1 de diciembre, justo después del Black Friday. Aunque ambos eventos comparten el objetivo de ofrecer grandes descuentos, su origen y enfoque comercial son diferentes.

Mientras el Black Friday comenzó como una jornada de compras en tiendas físicas, el Cyber Monday nació en internet, pensado para quienes prefieren comprar sin salir de casa.

Origen del Cyber Monday En Estados Unidos

El Cyber Monday o “ciberlunes” fue creado en 2005 por la Federación Nacional de Minoristas (NRF) de Estados Unidos. En ese entonces, las compras por internet aún no eran tan comunes, y este evento surgió como una estrategia para impulsar el comercio electrónico.

La idea nació cuando se observó que muchas personas preferían esperar al lunes siguiente al Black Friday para hacer sus compras online desde casa o el trabajo, evitando las multitudes de las tiendas físicas. Desde entonces, se ha convertido en un fenómeno global, especialmente atractivo para quienes buscan ofertas en tecnología, electrónica y gadgets.

En definitiva, el Black Friday es ideal para quienes quieren aprovechar rebajas en tiendas físicas y una amplia gama de productos, mientras que el Cyber Monday sigue siendo el evento perfecto para las ofertas online, sobre todo en tecnología.

5 consejos para aprovechar al máximo el Cyber Monday