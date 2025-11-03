Cuándo es el Black Friday y qué día comienzan las ofertas

Una de las jornadas preferidas de millones de compradores llega en este mes de noviembre: el Black Friday. Tradicionalmente, se convierte en puerta de entrada a la temporada oficial de compras navideñas.

Durante este día, e incluso antes, miles de tiendas físicas y digitales publican rebajas masivas y ofertas relámpago, por lo que la mayoría de usuarios activan sus tarjetas de crédito para aprovecharlo al máximo.

¿Cuándo será el Black Friday 2025?

El Black Friday siempre se celebra al día siguiente del Día de Acción de Gracias. En este 2025, tendrá lugar el viernes 28 de noviembre.

Aunque el evento en sí se concentra en ese día, el espíritu del Viernes Negro ha cambiado con los años, convirtiéndose en mucho más que una jornada de compras.

Si bien el Black Friday es oficialmente el 28 de noviembre, la fecha que marca el calendario no es el inicio real de las ofertas. Muchas tiendas, especialmente las que operan en línea, han adelantado el arranque de sus promociones aprovechando el interés del público.

En algunos casos, las ofertas comienzan hasta dos semanas antes del gran día, y en otros, se extienden hasta fin de mes.

Marcas de tecnología, moda, belleza y electrodomésticos suelen ser las más activas en esta táctica: lanzan “pre-Black Friday sales” u “ofertas tempranas” que buscan atraer compradores antes de la avalancha general. Esto significa que, si estás atento, podrías conseguir excelente precios desde mediados de noviembre.

Cyber Monday: el complemento online del Black Friday

Otra fecha clave es el Cyber Monday, un evento rediseñado para las compras exclusivamente en línea. Se celebra cada tres días después del Black Friday: en 2025 será el lunes 1 de diciembre.

Aunque sus orígenes están ligados al comercio digital, hoy en día muchas grandes cadenas extienden sus rebajas del Black Friday para incluir también el Cyber Monday.