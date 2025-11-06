El Palladium Ballroom revive con el espectáculo “The Three Kings & Their Queens”

El legendario Palladium Ballroom, cuna del mambo y templo del baile en el Nueva York de los años 50 y 60, revive este viernes en El Bronx con el espectáculo “The Three Kings & Their Queens”.

El productor David Maldonado presenta este espectáculo que rinde tributo a Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito, junto a las inolvidables Celia Cruz, Graciela y La Lupe, figuras que marcaron para siempre la historia de la música latina.

El concierto teatral, que combina música en vivo y narrativa escénica, está inspirado en un ambicioso proyecto para Broadway que Maldonado comenzó hace año y medio. Tras una exhaustiva investigación sobre el Palladium, descubrió que tenía tanto material valioso que decidió llevarlo primero al escenario en forma de un espectáculo único.

“Con todo el research que hice, quise hacer un concierto teatral con toda esa información. Empezamos a crear”, explica.

La música de Tito Puente, Tito Rodríguez, Celia Cruz, Machito y La Lupe marcará el ritmo de una banda de 25 músicos en vivo, bajo la dirección musical de Steven Oquendo. Durante casi tres horas (con intermedio), el público será transportado a esa pista de baile donde boricuas, cubanos, dominicanos, judíos, italianos, irlandeses y afroamericanos se reunían sin importar la raza ni la clase social. Solo importaba una cosa: saber bailar.

“El Palladium fue un venue super famoso, incluso más que Studio 54. Allí las diferencias se dejaban de lado, todos sudaban juntos”, recuerda Maldonado. “La única pregunta que se hacía era ‘do you know how to dance’”.

El salón, ubicado en la 53 y Broadway, frente al Ed Sullivan Theater, vio nacer romances, carreras legendarias y una revolución cultural que atrajo incluso a celebridades como Frank Sinatra y Sammy Davis Jr.

Bobby Allende se mete en la piel del famoso Tito Puente. Foto: Cortesía

La narrativa del show está a cargo de Caridad De La Luz “La Bruja”, poeta ganadora del Emmy y directora del Nuyorican Poets Cafe, quien aparece en escena como host con un tuxedo en homenaje al glamour de la época. Ella presenta a cada artista, mientras los intérpretes hablan y cantan como sus ídolos, intercambiando anécdotas.

El elenco está formado por Bobby Allende como Tito Puente; Michael Stuart como Tito Rodríguez; K7 como Machito; Yaharia “YaYa” Vargas como Graciela; Anissa Gathers como Celia Cruz y Grizel “La Chachi” Del Valle como La Lupe.

Maldonado destaca que la elección se dio por talento y experiencia. Chachi ya ha interpretado a La Lupe con gran reconocimiento, y Gathers interpretó a Celia en un musical anterior. Michael Stuart, por su parte, se preparó meticulosamente para encarnar al elegante Tito Rodríguez, incluso con asesoría de Gilberto Santa Rosa.

El productor espera que este sea el primer capítulo de un proyecto mayor.

“El show va a estar tremendo. Y lo queremos llevar a más escenarios”, contó.

Con su mezcla de memoria musical, historia cultural y energía bailable, The Three Kings & Their Queens promete poner de pie al público… y quizás convertir por una noche a El Bronx en la pista más caliente de Manhattan.

En detalle

Qué: show “The Three Kings & Their Queens”.

Cuándo: sábado 8 de noviembre ? 8:00 pm.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts- 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx.

Boletos: www.lehmancenter.org o llamando al 718-960-8833.