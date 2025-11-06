Inter Miami denuncia con fuerte comunicado que la sanción a Luis Suárez es un precedente de rearbitraje en la MLS

Inter Miami confirmó que acepta la sanción impuesta a Luis Suárez por el Comité Disciplinario de la MLS, pero no ocultó su inconformidad ante la forma en que se tomó la decisión.

Y es que el delantero uruguayo fue castigado con un partido de suspensión y una multa económica por una patada sobre Andy Najar durante el segundo encuentro ante Nashville en la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025.

Así, el equipo de Florida confirmó que acepta la decisión del Comité Disciplinario, pero también manifestó su preocupación por el precedente que deja la medida, al considerar que la jugada ya había sido analizada en cancha y no había sido catalogada como falta grave.

Comunicado del Inter Miami

“El Inter Miami CF acepta y respeta la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la MLS. Al mismo tiempo, el club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta al volver a arbitrar una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros y el VAR, y su confianza en que se aplicará el mismo criterio en el futuro a todas las situaciones que se presenten en el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo involucrado”, señaló la institución en un comunicado.

El equipo del sur de Florida enfatizó su deseo de que las decisiones disciplinarias mantengan criterios uniformes sin importar el equipo o los protagonistas involucrados.

Hay que destacar que la suspensión para el “Pistolero” llega en un momento clave para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que no podrá contar con su goleador para el tercer y decisivo partido de la serie ante Nashville.

Es así que la sanción ha generado sorpresa entre los aficionados y dentro del vestidor de las “Garzas”, donde confían en que la liga estadounidense mantenga el mismo estándar de justicia para todos los clubes de cara a la recta final de la temporada.

