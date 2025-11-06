Las razas de perros para quienes buscan paz y tranquilidad, según los expertos 

Tener un perro puede transformar el ambiente del hogar, pero no todas las razas se adaptan igual a un estilo de vida tranquilo. Y es que contrario a lo que se piensa, existen razas que destacan por su temperamento sereno, su docilidad y su capacidad para convivir en entornos relajados.

De acuerdo con expertos en comportamiento canino consultados por medios como Reader’s Digest y American Kennel Club (AKC), algunas razas son especialmente recomendadas para personas que buscan un compañero fiel, silencioso y de energía moderada, ideal para espacios pequeños o rutinas sin grandes sobresaltos.

Las mejores razas para entornos tranquilos

Cavalier King Charles Spaniel

Este pequeño perro británico es conocido por su carácter dulce y su deseo constante de agradar. Suele adaptarse fácilmente tanto a pisos como a casas, y disfruta de la compañía humana sin ser demandante. Según el AKC, su temperamento equilibrado lo convierte en un perro ideal para personas mayores o familias tranquilas.

Basset Hound

Con su aspecto bonachón y su paso pausado, el Basset Hound es una raza tranquila por naturaleza. Disfruta de largas siestas y paseos cortos, sin necesidad de demasiada actividad física. Expertos de Reader’s Digest lo destacan por su paciencia y su tolerancia con los niños y otros animales.

Shih Tzu

Originario de China, este perro de pequeño tamaño fue criado para la compañía y no para el trabajo, lo que explica su carácter apacible. No requiere grandes caminatas ni actividad intensa, y suele pasar gran parte del día descansando cerca de su dueño. Según el AKC, es una raza afectuosa y adaptable, perfecta para quienes buscan tranquilidad.

Greyhound

Aunque se asocia con la velocidad, el Galgo inglés sorprende por ser uno de los perros más calmados dentro de casa. Tras un breve paseo o momento de juego, suele pasar el resto del día descansando. Los expertos señalan que su naturaleza relajada y su bajo nivel de ladridos lo hacen ideal para entornos urbanos.

Bulldog inglés

De temperamento dócil y expresión serena, el Bulldog es un símbolo de calma. Prefiere los ritmos lentos y disfruta más de los ratos de compañía que del ejercicio físico. Según el AKC, su carácter cariñoso y estable lo convierte en un excelente compañero para familias tranquilas o personas solitarias.

Labrador Retriever

Aunque es una raza popular por su energía, el Labrador adulto bien entrenado puede ser increíblemente equilibrado. Destaca por su empatía, paciencia y facilidad para adaptarse a diferentes entornos. Reader’s Digest lo considera un perro “emocionalmente estable”, capaz de aportar serenidad en el hogar.

Bernés de la Montaña

A pesar de su gran tamaño, el Bernés es un perro de espíritu noble y tranquilo. Le encanta pasar tiempo junto a su familia y rara vez muestra signos de ansiedad. Según los expertos del AKC, su carácter paciente y afectuoso lo convierte en una opción ideal para quienes buscan compañía sin alboroto.

Elegir un perro con temperamento calmado no solo aporta equilibrio al hogar, sino que mejora el bienestar emocional de quienes conviven con él.

