Messi admite que ganar el Mundial le dio una alegría comparable a ser padre

Lionel Messi, lejos de las canchas y en el marco del prestigioso America Business Forum, ofreció una mirada sin precedentes a la magnitud emocional de sus mayores logros.

El debate sobre si el éxito profesional puede compararse con la dicha personal fue zanjado por el mismo futbolista, quien puso en perspectiva la tan anhelada Copa del Mundo.

Al ser consultado sobre el significado de ganar el Mundial de Qatar 2022, el jugador, conocido por su mesura, se permitió una comparación poderosa, aunque matizada, con su vida familiar.

El sentimiento de la gloria eterna

Messi, padre de Thiago, Mateo y Ciro, explicó que el logro de la Copa del Mundo, el único trofeo que le faltaba en su laureada carrera, alcanzó una dimensión emocional que roza lo más profundo de su ser.

Aquí están las citas textuales donde Messi establece la comparación.

“Salvando las distancias porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación difícil de explicar, es tan especial y tan grande que todo lo que diga queda corto”, explicó el astro argentino.

La Copa del Mundo respaldó, para muchos, el argumento de Messi como mejor jugador de la historia. Crédito: Petr David Josek | AP

El futbolista dejó claro que la prioridad de la experiencia vital siempre será la familia, pero inmediatamente después, situó la obtención del campeonato mundial como un sentimiento único.

“El Mundial también es una felicidad muy grande, una realización, una alegría inmensa y me produjo un sentimiento parecido, pero salvando las distancias de una cosa a la otra.”

El testimonio de Messi subraya que, aunque la alegría del fútbol es inmensa y la realización profesional absoluta, esta no puede eclipsar la profundidad emocional de la paternidad. Sin embargo, su afirmación de que el Mundial le produjo un sentimiento “parecido” demuestra la trascendencia que tuvo el logro de Qatar en su trayectoria, completando el círculo de su carrera con la máxima gloria deportiva.

