Messi lidera de forma absoluta la ofensiva de la MLS con cifras récord

Lionel Messi no solo ha cumplido con las altas expectativas en la Major League Soccer (MLS), sino que las ha superado, cerrando la temporada regular 2025 como el líder indiscutible de todas las categorías ofensivas principales de la liga.

El capitán del Inter Miami CF ha demostrado una vigencia y una capacidad de impacto sin precedentes, confirmando su estatus de figura dominante en el fútbol norteamericano.

Los registros estadísticos, tras la culminación de la fase regular, pintan un panorama de total superioridad para el astro argentino, quien se ha convertido en el faro ofensivo de su equipo y de toda la competición.

Lionel Messi dejó números increíbles. Crédito: Lynne Sladky | AP

Goles: 29 – Líder (Botín de Oro)

Asistencias: 19 – Líder

Contribuciones de Gol (Goles + Asistencias): 48 – Líder Absoluto

Rating de Rendimiento (365Scores): 8.4 – Líder

Goles y asistencias: Un Doble Corona

El punto culminante es el logro del Botín de Oro con 29 tantos, una cifra que lo coloca como el segundo máximo goleador en una sola temporada de la historia de la MLS. Pero su influencia va más allá de la finalización; con 19 asistencias, también encabeza la tabla de pases de gol, estableciendo una doble corona ofensiva que pocos han conseguido.

Con un total de 48 contribuciones directas a gol, Messi ha participado en más de la mitad de las anotaciones de su equipo y ha sellado la segunda mejor marca de la historia de la liga en este rubro.



Métricas avanzadas: la prueba de su talento



Incluso las métricas de rendimiento más sofisticadas reafirman su impacto:

xG + xA (Goles y Asistencias Esperadas): Este indicador que mide el valor de sus oportunidades generadas y finalizadas, lo sitúa en la cima con una diferencia significativa respecto a sus perseguidores. Su alta cifra sugiere que no es solo cuestión de suerte, sino de una creación de juego constante y de alta calidad.

En palabras sencillas: Lionel Messi no solo marcó más goles y dio más asistencias que nadie, sino que, según las estadísticas avanzadas, fue el jugador que más valor ofensivo creó para su equipo en toda la temporada.

La fase regular ha terminado con una exhibición estadística de Messi, cuyo próximo reto será trasladar este dominio absoluto a los Playoffs de la MLS Cup, la única presea grande que le falta levantar con el Inter Miami.