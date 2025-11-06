Mira Nair, la famosa madre cineasta de Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

Mira Nair, madre de Zohran Mamdani, nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, es una reconocida cineasta que ha hecho un trabajo destacado en la gran pantalla. Su historia ha salido de nuevo en medios y redes sociales debido al triunfo político de su hijo en las elecciones del martes.

En los años 80, cuando Nair comenzó su carrera en la industria, tuvo que enfrentarse a muchas dificultades solo por el hecho de ser mujer. Sin embargo, supo hacerse su nombre gracias a que apostó al cine independiente y dejó atrás los estándares de Bollywood.

Su debut se dio con el largometraje con Salaam Bombay! (1988). Este trabajo fue nominado al Oscar, al BAFTA y al Globo de Oro como Mejor Película Internacional y se convirtió en todo un fenómeno en el país.

La historia contaba la vida de un niño en las calles de Bombay que tenía que sobrevivir, en medio de severas dificultades y pobreza. Luego de esto, la madre del nuevo alcalde de Nueva York filmó Mississippi Masala (1991), por la que fue candidata en la categoría Mejor Película del Independent Spirit Award.

Esta fue su primera película estadounidense y la protagonizaron Denzel Washington y Sarita Choudhury, quienes daban vida a un matrimonio hindú que se exilió por la dictadura de Uganda.

Otros títulos que tiene en su haber son Kamasutra, una historia de amor (1996), La boda del monzón (2001), reconocida como su película más exitosa debido a que ganó en esa oportunidad el León de Oro del Festival de Venecia.

También cuenta con otras cintas como La feria de las vanidades y La reina de Katwe. En el 2007 le ofrecieron dirigir Harry Potter y la Orden del Fénix, pero rechazó la propuesta para poder trabajar en El buen nombre.

El demócrata Zohran Mamdani ganó la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York tras una reñida campaña en la que solo unos puntos porcentuales lo separaron de su principal rival político, Andrew Cuomo.

Cuomo se postuló como independiente y finalmente recibió el apoyo del presidente Donald Trump. En la contienda también participó el republicano Curtis Sliwa, que quedó en tercer lugar y fue ignorado por el mandatario estadounidense.