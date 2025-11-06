Nancy Pelosi anuncia que se retirará del Congreso tras casi 40 años en ejercicio

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi anunció este jueves que se retirará del Congreso cuando finalice su actual mandato, marcando así una de las carreras legislativas más importantes del país, la cual ha durado casi 40 años.

En un mensaje de video dirigido a sus electores a través de su cuenta en X, Pelosi comunicó su decisión, y confirmó que no se postulará para el próximo período. “Quiero que ustedes, mis conciudadanos de San Francisco, sean los primeros en saberlo”, dijo Pelosi en el video.

“No buscaré la reelección al Congreso. Con gratitud, espero con ilusión mi último año de servicio como su orgullosa representante”, declaró Pelosi, cuyo mandato culminará el 3 de enero de 2027.

Carrera histórica de Pelosi en el Congreso

Pelosi, de 85 años, ha representado a una sección del área de San Francisco en la Cámara de Representantes desde 1987, cumpliendo su decimonoveno mandato. Su trayectoria incluye ser la primera mujer elegida para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la primera en liderar un partido político principal en cualquiera de las cámaras del Congreso.

Durante varias semanas previas a su anuncio, Pelosi había evadido las preguntas sobre su futuro político, enfocada en asegurar la aprobación de la Proposición 50, la medida electoral sobre la redistribución de distritos electorales en California. Tras conseguir dicho objetivo, Pelosi confirmó su decisión de no buscar la reelección.

En su anuncio, la ex expresidenta la Cámara expresó su profundo vínculo con su distrito: “De cara al futuro, mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conozcan su poder”, dijo en el video.

“Siempre les digo a mis colegas de la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado (presidenta, líder, jefa de la Bancada), que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: Hablo en nombre del pueblo de San Francisco. Realmente me ha encantado ser su voz“, concluyó.

