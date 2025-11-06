Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 6 de noviembre

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este jueves? Para empezar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar será de 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:32 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:47 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 57 grados Fahrenheit (12 y 14ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 70% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.