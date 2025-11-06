Pyongyang promete responder a sanciones “hostiles” de EE.UU.

Corea del Norte calificó de gesto “hostil” las sanciones impuestas por Estados Unidos a ocho personas y dos compañías, acusadas de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares de Pyongyang, y prometió “responder de forma apropiada”.

“La administración estadounidense ha demostrado claramente su postura de seguir siendo hostil hacia nuestro país hasta el final”, afirmó en un comunicado el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Un-chol, según la agencia estatal KCNA.

El vicecanciller, encargado de las relaciones del régimen con EE.UU., señaló que Pyongyang “será paciente y responderá de manera adecuada”, y añadió que las sanciones “no darán fruto”.

Blanqueo de capitales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el miércoles a ocho personas y dos compañías por blanquear capital para Corea del Norte, unos fondos procedente de operaciones ilícitas como ciberestafas, y dirigidos a financiar su programa de armas nucleares.

El Departamento acusó a Pyongyang de ordenar a hackers que obtengan ingresos mediante métodos ilícitos para financiar sus programas armamentísticos, y señaló que en los últimos tres años han robado más de $3,000 millones de dólares, principalmente en criptomonedas.

Corea del Norte lleva tiempo perpetrando estos robos de criptomonedas y realizando estafas, ante las duras sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional que afectan a la economía del país, impuestas por los programas de desarrollo de misiles y nuclear de Pyongyang.

Australia también anunció sanciones

En tanto, el Gobierno australiano impuso sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra cuatro entidades y una persona vinculadas a actividades de ciberdelincuencia destinadas a financiar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte.

Camberra explicó en un comunicado que estas medidas se adoptan junto a Estados Unidos con el objetivo de presionar a las redes de financiación ilícita del régimen norcoreano y responder a sus “persistentes desafíos a la seguridad y la estabilidad internacionales”.

Según el segundo informe del Grupo Multilateral de Supervisión de Sanciones de las Naciones Unidas, grupos y unidades cibernéticos norcoreanos robaron al menos $1,900 millones de dólares (1.760 millones de euros) en criptomonedas a empresas de todo el mundo en 2024, utilizando una red global de nacionales norcoreanos y de facilitadores extranjeros para blanquear los activos robados.

El documento también señala que funcionarios norcoreanos emplearon criptodivisas para vender y transferir equipos militares y materiales como cobre.

