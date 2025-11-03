Corea del Norte lanzó cohetes de artillería justo cuando Pete Hegseth llegaba a Corea del Sur

Alrededor de diez proyectiles de artillería fueron lanzados por Corea del Norte, el mismo día que se encuentra el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth en Corea del Sur en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas.

El lanzamiento de los cohetes con un sistema de lanzacohetes múltiple tuvo lugar a las 16:00 hora local (7:00 GMT) del lunes y estaban dirigidos hacia aguas del mar Amarillo, según el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS), añadió en un comunicado, según EFE. Quienes además dijeron que están analizando los detalles del arma.

Hegseth se reunió con ministro de defensa coreano

Las pruebas se dieron a la hora que Hegseth aterrizó en la Base Aérea de Osan, a unos 50 kilómetros al sur de Seúl, situado al sur del Área de Seguridad Conjunta (JSA), dentro de la DMZ para reunirse con el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back.

“Nuestras fuerzas armadas están monitoreando estrechamente las diversas actividades norcoreanas bajo una firme postura de defensa conjunta entre Corea del Sur y EE.UU.” que les permite “responder con contundencia a cualquier amenaza”, indicó el JCS en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

I visited the DMZ with my ROK counterpart, Minister Ahn, to meet the brave troops of the U.S., ROK, and UN Command that maintain the military armistice on the Peninsula.



Our forces remain ready to support President Trump’s efforts to bring lasting peace through strength. pic.twitter.com/Uy6gab0zwl — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 3, 2025

La visita de Hegseth a Corea del Sur es su participación en la Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), el principal foro anual de defensa entre Washington y Seúl, donde se abordarán cuestiones de coordinación militar ante Corea del Norte.

“Reunirme con las valientes tropas de EE.UU.”

“Visité la DMZ con mi homólogo de la República de Corea, el Ministro Ahn, para reunirme con las valientes tropas de Estados Unidos, la República de Corea y el Comando de la ONU que mantienen el armisticio militar en la península”, escribió el secretario en X.

Durante el encuentro se espera que discutan también asuntos relacionados con la aprobación de EE.UU. para que Corea del Sur fabrique un submarino de propulsión nuclear y la modernización de su alianza militar.

El ejército surcoreano confirmó que el régimen norcoreano también lanzó otra ronda de diez proyectiles de artillería sobre las 15:00 hora local del pasado sábado (6:00 GMT), mientras el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunían en la ciudad surcoreana de Gyeongju con motivo de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Explicó EFE.

Este tipo de pruebas armamentísticas de artillería no viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero el lanzacohetes de 240 milímetros de Pionyang pone a Seúl y sus alrededores dentro de rango de alcance.

Con información de EFE

Sigue leyendo: