Traducción en tiempo real: estos son los iPhones y AirPods compatibles con esta función de Apple 

A pesar de ser una de las novedades más recientes de Apple, la función de traducción en tiempo real no podrá ser empleada por cualquier usuario de la famosa compañía de tecnología.

Y es que de acuerdo con la misma empresa, solo los auriculares y teléfonos más recientes y actualizados podrán disfrutar de esta herramienta que promete revolucionar la forma en la que nos comunicamos con los demás en diversos idiomas.

Los dispositivos compatibles con la nueva herramienta de Apple

Modelos de AirPods compatibles

Apple AirPods Pro 3.

AirPods Pro 2 (con cancelación activa de ruido y actualizados al último firmware).

AirPods 4 con ANC (Active Noise Cancellation) y actualizados al firmware requerido.

Modelos de iPhone compatibles

iPhone compatibles con Apple Intelligence y con sistema operativo iOS 26 o posterior .

. Según los medios, esa lista incluye como mínimo los modelos iPhone 15 Pro en adelante.

Cómo funciona exactamente la función de traducción en tiempo real

La función denominada “Live Translation” permite que, durante una conversación en diferentes idiomas, la persona con los AirPods compatibles escuche la traducción en su oído casi al instante. Según Apple, el procesamiento ocurre en el iPhone emparejado, que ejecuta Apple Intelligence para analizar el diálogo, traducirlo y enviarlo al auricular.

Gracias a la cancelación activa de ruido (ANC) en los auriculares compatibles, la voz del interlocutor original se atenúa automáticamente para que la traducción se escuche de forma clara y fluida.

La experiencia mejora aún más si ambos participantes usan AirPods compatibles: cada uno puede oír la traducción en su idioma mientras el sistema gestiona la conversación de forma bidireccional.

Cómo activar la función

Asegúrate de que tus AirPods están emparejados con un iPhone que tenga iOS 26 (o posterior) y que soporte Apple Intelligence. Verifica que los AirPods tengan instalada la última versión de firmware (accede a Ajustes > General > Información del dispositivo mientras los AirPods están conectados). En el iPhone, abre la app Translate o activa “Live Translation” desde los ajustes de Siri y Buscar. Inicia una conversación: ambas personas pueden hablar en su idioma y el otro escuchará la traducción sin interrupciones. Si ambos interlocutores llevan AirPods compatibles, selecciona el modo “audio bidireccional” para que cada uno reciba la traducción en su oído.

