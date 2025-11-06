Trump celebra el retiro político de Nancy Pelosi: “Fue terrible para el país”

El presidente Donald Trump celebró este jueves la decisión de Nancy Pelosi de retirarse del Congreso y no buscar la reelección en 2026, al afirmar que su salida representa “un gran servicio al país”.

Desde el Despacho Oval, el mandatario calificó a la veterana congresista demócrata como “una mujer malvada” que, a su juicio, “dañó la reputación de Estados Unidos”.

“Fue un lastre tremendo para el país. Creo que es una mujer malvada que hizo un pobre trabajo que le costó mucho al país en cuanto a daño y reputación. Fue terrible”, dijo Trump durante su comparecencia, al referirse a la legisladora que presidió la Cámara de Representantes en dos periodos distintos y con quien mantuvo una relación marcada por la confrontación.

Pelosi, de 85 años, anunció este mismo jueves que concluirá su carrera política tras más de cuatro décadas en el Congreso. En un mensaje dirigido a su distrito de San Francisco, la dirigente afirmó: “Con gratitud, espero con ilusión mi último año de servicio como su orgullosa representante”.

Demócratas rinden tributo

Mientras Trump celebraba su retiro, destacados dirigentes demócratas rindieron tributo a la trayectoria de Pelosi.

El expresidente Barack Obama afirmó en X que “nadie fue más hábil para unir a las personas y aprobar legislación”, y la describió como “una de las mejores presidentas de la Cámara de Representantes que jamás haya habido”.

El expresidente Joe Biden también elogió su labor: “Fue la mejor presidenta de la Cámara en la historia de Estados Unidos. Trabajamos juntos para hacer crecer la economía, crear millones de empleos e invertir en el futuro del país”.

La exvicepresidenta Kamala Harris destacó su “tenacidad, convicción y legado”, mientras que el líder demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries, subrayó su “fuerza y dignidad” al frente del partido.

Fin de una larga trayectoria

Con su retiro previsto para enero de 2027, Pelosi pondrá fin a una era en la política estadounidense. Su salida marca el cierre de una carrera que combinó logros legislativos históricos con una rivalidad abierta con Trump.

La demócrata, que asumió por primera vez su escaño en 1987, pasará a la historia por haber sido la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes, cargo que ocupó inicialmente en 2007 y retomó en 2019, durante el mandato de Trump.

Ambos protagonizaron algunos de los choques más recordados de la política reciente, incluido el episodio de enero de 2020 cuando Pelosi rompió, ante las cámaras, una copia del discurso del Estado de la Unión del entonces presidente.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– (Entrevista) Presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico dice estar dispuesto a colaborar con Zohran Mamdani

– Trump cree que sería “más apropiado” que Mamdani lo busque primero para dialogar

– Demócratas solicitan una reunión con Trump para resolver el cierre del Gobierno