Trump descarta ir a la cumbre del G20 en Sudáfrica y critica la presencia de ese país en el bloque

El presidente Donald Trump confirmó su ausencia en la Cumbre del G20, la cual estará programada para el 22 de noviembre en Sudáfrica, y cuestionó públicamente la presencia del país africano en el grupo.

“No voy a ir. Tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica ni siquiera debería estar ya en los ‘G’ porque lo que ha pasado ahí es malo. No voy a ir. Dije: no voy a ir. No voy a representar a nuestro país ahí. No debería ser ahí”, señaló Trump durante su participación en el America Business Forum (ABF) celebrado en Miami.

A pesar de no ofrecer detalles adicionales, la decisión sigue a declaraciones previas de Trump sobre la situación interna en Sudáfrica, mientras que en mayo pasado, el presidente ya se había enfrentado al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca.

Críticas de Trump al gobierno de Sudáfrica

El líder republicano denunció en el pasado un supuesto “genocidio” dirigido contra la minoría blanca afrikáner en Sudáfrica, una situación que, según indicó, ha llevado a Estados Unidos a conceder refugio a miembros de este grupo étnico.

Entretanto, en su discurso en el ABF Trump abordó la situación de las personas que han llegado a Estados Unidos huyendo del comunismo. Inicialmente, mencionó Sudáfrica y luego corrigió a Sudamérica al referirse al origen de los exiliados.

“Por generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Digo, si dan un vistazo a lo que está sucediendo en partes de Sudáfrica, miren a Sudáfrica, lo que está pasando. Miren a Sudamérica, lo que está pasando”, apuntó Trump.

Estados Unidos cerca de asumir la presidencia del G20

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 en diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre, cuando Estados Unidos tomará el relevo para la cumbre de 2026.

Estados Unidos acogerá la cumbre del G20 de 2026 en el Trump Doral, un complejo turístico de su propiedad ubicado en la zona metropolitana de Miami.

En el mismo evento de este miércoles, el alcalde de Miami, Francis Suárez, entregó a Trump de forma simbólica las llaves de su futura biblioteca presidencial, que se construirá en el centro de la ciudad. Suárez también había impulsado la selección de Miami como sede para la reunión del G20.

