Alex Vesia, lanzador de los Dodgers, anuncia el fallecimiento de su hija recién nacida

El relevista zurdo de Los Angeles Dodgers, Alex Vesia y su esposa, Kayla, anunciaron en Instagram que su pequeña hija, Sterling, murió el 26 de octubre.

Dicha trágica pérdida hizo que Vesia se perdiera la aparición de los Dodgers en la Serie Mundial la semana pasada.

“Nuestro angelito, te amamos por siempre y siempre estás con nosotros”, escribieron los Vesia. “No hay palabras para describir el dolor que estamos pasando, pero la llevamos en nuestros corazones y apreciamos cada segundo que pasamos con ella”.

El jugador, de 29 años, no formó parte del roster de los Dodgers durante la Serie Mundial, ya que se encontraba bajo una licencia especial otorgada por el equipo. En su mensaje, los Vesia también agradecieron al club angelino por su apoyo y comprensión: “Gracias a los Dodgers por su comprensión y apoyo durante este difícil momento. Nuestra familia del béisbol nos apoyó incondicionalmente y no podríamos haberlo superado sin ellos”.

Dodgers mostraron su solidaridad

Durante el Juego 3 de la Serie Mundial, los jugadores de ambos equipos rindieron homenaje a Vesia portando el número 51 —su dorsal— en los laterales de sus gorras. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, destacó el gesto como una muestra de unión y empatía en el béisbol profesional.

“Creo que esto refleja la hermandad entre los atletas, entre los jugadores de la MLB”, dijo Roberts. “Que estos muchachos reconozcan a Alex y lo que él y Kayla han vivido es desgarrador, y eso se queda corto para describirlo”.

La organización de los Dodgers también emitió un comunicado el 23 de octubre, en el que informó que Vesia se ausentaría temporalmente “para afrontar un asunto familiar muy personal”, expresando sus condolencias y total respaldo a la familia.

Alex Vesia just shared a message on his Instagram:



Our little angel we love you forever & you're with us always.



Our beautiful daughter went to heaven Sunday October 26th. 🙏 pic.twitter.com/2MzP1RELfM — Dodgers Nation (@DodgersNation) November 7, 2025

Alex Vesia seguirá con los Dodgers en 2026

Los Angeles Dodgers ejercieron el jueves su opción de equipo por $3.5 millones de dólares para que Vesia siga con el equipo en 2026, evitando el arbitraje antes de lo que será su último año antes de llegar a la agencia libre.

Vesia, de 29 años, terminó con marca de 4-2, efectividad de 3.02 y cinco salvamentos en 68 apariciones como relevista durante la temporada regular.

Y tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.02 en 68 juegos de la temporada regular y 2-0 con un promedio de carreras limpias admitidas de 3.86 en siete apariciones durante la postemporada.

Seguir leyendo:

Más de 12,000 aficionados piden a los Dodgers que no visiten la Casa Blanca por Trump

Darryl Strawberry, exjugador de Mets y Yankees, fue indultado por Donald Trump tras condena por evasión fiscal

Juan Soto logra histórico sexto Bate de Plata y Pete Alonso también lo gana por Mets