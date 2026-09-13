11 empleos que necesitan trabajadores y pagan más de $105,000

Algunos empleos que pasan inadvertidos frente a profesiones más populares pueden convertirse en una opción atractiva para quienes buscan buenos ingresos y oportunidades laborales en Estados Unidos.

FinanceBuzz recopiló 11 ocupaciones con salarios medios superiores a $105,000, utilizando datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

1. Gerente de sistemas informáticos y de información

Es el empleo mejor pagado de la lista, con un salario medio anual de $175,140.

Estos profesionales mantienen en funcionamiento la infraestructura tecnológica de las organizaciones, revisan protocolos de seguridad, administran presupuestos y coordinan actualizaciones.

Se requiere una licenciatura en informática o un campo relacionado y experiencia práctica. La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 16%.

2. Gerente de arquitectura e ingeniería

El salario medio anual es de $171,270.

Su función es supervisar equipos de arquitectos e ingenieros, controlar presupuestos, coordinar calendarios y procurar que los proyectos se completen según lo planeado.

FinanceBuzz considera que la continua necesidad de infraestructura y tecnología contribuye a mantener estable esta profesión.

3. Gerente de ciencias naturales

Quienes ocupan este puesto ganan una media de $167,220 al año.

Supervisan proyectos de investigación y operaciones de laboratorio, coordinan actividades científicas y realizan tareas administrativas.

Se necesita al menos una licenciatura y varios años de experiencia en investigación.

La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 8%.

4. Controlador de tráfico aéreo

Con un salario medio de $148,080, estos trabajadores coordinan el movimiento de las aeronaves mediante comunicaciones precisas por radio y deben seguir estrictos protocolos.

El puesto requiere un título de asociado y capacitación especializada en la academia de la Administración Federal de Aviación (FAA).

5. Actuario

El salario medio anual alcanza los $130,000.

Los actuarios utilizan matemáticas, estadística y teoría financiera para calcular riesgos e incertidumbre para aseguradoras, fondos de pensiones y agencias gubernamentales.

Además de poder desempeñarse de manera remota, esta profesión tiene una proyección de crecimiento de 9%.

6. Administrador y arquitecto de bases de datos

Estos especialistas ganan una media de $126,760.

Crean y mantienen sistemas digitales que almacenan desde registros de clientes hasta transacciones financieras, además de administrar respaldos y resolver problemas de rendimiento.

La profesión requiere licenciatura y habilidades técnicas para solucionar problemas.

7. Ingeniero de ventas

Con un salario medio de $124,900, combina conocimientos técnicos con atención al cliente.

Estos ingenieros explican productos complejos, responden preguntas técnicas, elaboran propuestas y ayudan a resolver problemas.

Se requiere una licenciatura en ingeniería y buenas habilidades de comunicación.

Su crecimiento proyectado es de 3%.

8. Gerente de construcción

El salario medio anual es de $114,990.

Su trabajo incluye coordinar presupuestos y calendarios, gestionar documentación de permisos y verificar el cumplimiento de las regulaciones.

Normalmente se necesita una licenciatura y se adquieren habilidades gerenciales en el trabajo.

La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 9%.

9. Gerente de servicios administrativos e instalaciones

Con un salario medio de $110,500, estos profesionales supervisan espacios de trabajo y realizan tareas que van desde negociar contratos de arrendamiento hasta coordinar reparaciones de emergencia.

Se requiere licenciatura y experiencia en el área, y se espera que la demanda crezca más rápido que el promedio.

10. Instalador y reparador de elevadores y escaleras eléctricas

El salario medio es de $109,910.

Estos trabajadores mantienen elevadores y escaleras eléctricas en condiciones seguras y operativas.

El oficio exige fuerza física, conocimientos técnicos y capacidad para diagnosticar fallas. La demanda podría crecer alrededor de 6% durante la próxima década.

11. Bioingeniero e ingeniero biomédico

Con un salario medio de $109,370, estos profesionales combinan ingeniería y biología.

Su labor incluye cálculos, pruebas de laboratorio, informes técnicos, documentación y cumplimiento regulatorio.

Se requiere una licenciatura y la ocupación presenta una proyección de crecimiento de 8%.

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