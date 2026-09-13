11 empleos que necesitan trabajadores y pagan más de $105,000
Estos 11 empleos tienen alta demanda en Estados Unidos y salarios medios superiores a $105,000 al año. Conoce cuánto pagan y qué requisitos tienen
Algunos empleos que pasan inadvertidos frente a profesiones más populares pueden convertirse en una opción atractiva para quienes buscan buenos ingresos y oportunidades laborales en Estados Unidos.
FinanceBuzz recopiló 11 ocupaciones con salarios medios superiores a $105,000, utilizando datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).
1. Gerente de sistemas informáticos y de información
Es el empleo mejor pagado de la lista, con un salario medio anual de $175,140.
Estos profesionales mantienen en funcionamiento la infraestructura tecnológica de las organizaciones, revisan protocolos de seguridad, administran presupuestos y coordinan actualizaciones.
Se requiere una licenciatura en informática o un campo relacionado y experiencia práctica. La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 16%.
2. Gerente de arquitectura e ingeniería
El salario medio anual es de $171,270.
Su función es supervisar equipos de arquitectos e ingenieros, controlar presupuestos, coordinar calendarios y procurar que los proyectos se completen según lo planeado.
FinanceBuzz considera que la continua necesidad de infraestructura y tecnología contribuye a mantener estable esta profesión.
3. Gerente de ciencias naturales
Quienes ocupan este puesto ganan una media de $167,220 al año.
Supervisan proyectos de investigación y operaciones de laboratorio, coordinan actividades científicas y realizan tareas administrativas.
Se necesita al menos una licenciatura y varios años de experiencia en investigación.
La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 8%.
4. Controlador de tráfico aéreo
Con un salario medio de $148,080, estos trabajadores coordinan el movimiento de las aeronaves mediante comunicaciones precisas por radio y deben seguir estrictos protocolos.
El puesto requiere un título de asociado y capacitación especializada en la academia de la Administración Federal de Aviación (FAA).
5. Actuario
El salario medio anual alcanza los $130,000.
Los actuarios utilizan matemáticas, estadística y teoría financiera para calcular riesgos e incertidumbre para aseguradoras, fondos de pensiones y agencias gubernamentales.
Además de poder desempeñarse de manera remota, esta profesión tiene una proyección de crecimiento de 9%.
6. Administrador y arquitecto de bases de datos
Estos especialistas ganan una media de $126,760.
Crean y mantienen sistemas digitales que almacenan desde registros de clientes hasta transacciones financieras, además de administrar respaldos y resolver problemas de rendimiento.
La profesión requiere licenciatura y habilidades técnicas para solucionar problemas.
7. Ingeniero de ventas
Con un salario medio de $124,900, combina conocimientos técnicos con atención al cliente.
Estos ingenieros explican productos complejos, responden preguntas técnicas, elaboran propuestas y ayudan a resolver problemas.
Se requiere una licenciatura en ingeniería y buenas habilidades de comunicación.
Su crecimiento proyectado es de 3%.
8. Gerente de construcción
El salario medio anual es de $114,990.
Su trabajo incluye coordinar presupuestos y calendarios, gestionar documentación de permisos y verificar el cumplimiento de las regulaciones.
Normalmente se necesita una licenciatura y se adquieren habilidades gerenciales en el trabajo.
La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 9%.
9. Gerente de servicios administrativos e instalaciones
Con un salario medio de $110,500, estos profesionales supervisan espacios de trabajo y realizan tareas que van desde negociar contratos de arrendamiento hasta coordinar reparaciones de emergencia.
Se requiere licenciatura y experiencia en el área, y se espera que la demanda crezca más rápido que el promedio.
10. Instalador y reparador de elevadores y escaleras eléctricas
El salario medio es de $109,910.
Estos trabajadores mantienen elevadores y escaleras eléctricas en condiciones seguras y operativas.
El oficio exige fuerza física, conocimientos técnicos y capacidad para diagnosticar fallas. La demanda podría crecer alrededor de 6% durante la próxima década.
11. Bioingeniero e ingeniero biomédico
Con un salario medio de $109,370, estos profesionales combinan ingeniería y biología.
Su labor incluye cálculos, pruebas de laboratorio, informes técnicos, documentación y cumplimiento regulatorio.
Se requiere una licenciatura y la ocupación presenta una proyección de crecimiento de 8%.
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