Cierre del gobierno provoca cancelaciones aéreas: más de 800 vuelos afectados hoy en EE.UU.

Más de 800 vuelos fueron cancelados la mañana de este viernes en 40 aeropuertos de todo el país, tras la drástica orden de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de reducir el tráfico aéreo debido a la escasez de controladores causada por el cierre gubernamental más largo de la historia.

Tras la entrada en vigor de la orden, las aerolíneas se apresuraron a ajustar sus horarios y comenzaron a cancelar vuelos desde el jueves, anticipándose a la orden oficial, mientras que los viajeros con planes para el fin de semana y en los días subsecuentes, esperaban con nerviosismo información sobre si sus vuelos despegarían según lo previsto.

Las aerolíneas también anticipan cancelaciones durante el fin de semana, indicando a los pasajeros que consultaran sus aplicaciones para conocer el estado de sus vuelos.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados y este viernes se aplicó una reducción del 4% y aumentarían gradualmente hasta un 10% para el 14 de noviembre. Estarán vigentes entre las 6 a. m. y las 10 p. m. y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

La FAA reiteró que esta medida es necesaria para aliviar la presión por carga de trabajo sobre los controladores aéreos, quienes llevan más de un mes trabajando sin cobrar. Muchos han tenido que trabajar seis días a la semana con horas extras obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan del trabajo debido a la creciente presión financiera por la falta de recursos y el agotamiento.

Horas de espera en los aeropuertos de EE. UU. por la falta de personal debido al “shutdown” gubernamental



El cierre del gobierno estadounidense, el más largo en la historia, ha dejado a más de 1,4 millones de empleados federales sin salario, incluidos controladores aéreos. Para… pic.twitter.com/nBMHJ9I5oi — DW Español (@dw_espanol) November 7, 2025

Más de 800 cancelaciones durante las primeras horas de este viernes

Más de 800 vuelos nacionales fueron cancelados hasta aproximadamente las 4:30 am ET del viernes, esta cifra es cuatro veces el número total de cancelaciones registradas en el país el jueves, de acuerdo con datos del sitio web de seguimiento aéreo, FlightAware.

El año pasado, el promedio de cancelaciones diarias fue de aproximadamente 340, reportó esta fuente.

Además, estas cancelaciones ocurren en un día de tormenta intensa, que se extenderán por varias ciudades en lugar de concentrarse en una región geográfica.

La disposición de la FAA establece que las aerolíneas están obligadas a reembolsar a los pasajeros, pero no a cubrir otros gastos como los de hotel, como parte del procedimiento habitual cuando una aerolínea no tiene la culpa de un retraso o una cancelación.

SkyWest lidera las cancelaciones de vuelos del viernes

SkyWest, la mayor aerolínea regional del país, que opera vuelos para cuatro importantes compañías aéreas, registró el mayor número de cancelaciones el viernes.

A las 7:00 a.m. ET, SkyWest tenía 172 vuelos cancelados, equivalentes al 6% de su total de vuelos del día, según de acuerdo con FlightAware.

Southwest, que ofrece sus servicios de manera independiente, es la segunda línea con más cancelaciones con 121 vuelos, que opera vuelos regionales para American, Delta y United, tuvo 83 cancelaciones. Endeavor Air, la filial regional de Delta, canceló 80 vuelos.

Mientras que entre las aerolíneas más importantes, American Airlines tiene contemplado recortar unos 220 vuelos, Delta Air Lines canceló aproximadamente 170, United Airlines recortó unos 200 y Southwest canceló unos 100 para este día.

Reporter: The US handles about 45,000 flights a day. A 10% reduction of that is worse than the worst cancellation day of the past year, every day until the shutdown ends. Never in modern US aviation history has the federal government done an across the board cut of flight… pic.twitter.com/JAasCS01bp — FactPost (@factpostnews) November 6, 2025

“Centraremos la reducción de nuestros horarios en los vuelos regionales y los vuelos nacionales de larga distancia que no conectan nuestros hubs”, declaró el miércoles el director ejecutivo de United, Scott Kirby.

Por aeropuertos, el de Chicago O’Hare encabezó las cancelaciones de vuelos con 40, seguido por el de Atlanta Hartsfield-Jackson con 38. En promedio, los aeropuertos afectados registraron la cancelación de aproximadamente el 3% de sus operaciones del día. No se prevé que esta cifra aumente a lo largo del día.

Sean Duffy: “Nos encontramos en una situación sin precedentes”

El secretario de Transporte, Sean Duffy, vinculó la situación crítica con el cierre del Gobierno histórico.

“Si alguien quiere cuestionarnos, le respondo: ¡Abran el Gobierno!”, dijo en entrevista con CBS News. “Tenemos que tomar medidas sin precedentes porque nos encontramos en una situación sin precedentes con el cierre”.

El funcionario federal explicó que la imposibilidad de pagar a los controladores aéreos en este momento está provocando un alto índice de ausentismo laboral, mientras que los que asisten están saturados de trabajo.

I have done all I can to minimize disruption in the airspace. I’m trying to get people where they want to go and to get there safely.



We are taking unprecedented action at @USDOT because we are in an unprecedented shutdown. pic.twitter.com/3Yk5G426hy — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 7, 2025

“Vimos controladores trabajando seis días a la semana, jornadas de 10 horas”, dijo Duffy. “Esa presión sobre los controladores nos estaba dando cifras que, si bien no eran alarmantes, sí eran preocupantes, por lo que mi trabajo es ser proactivo”.

El representante demócrata, Rick Larsen, de la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes, declaró a principios de esta semana que la FAA debería ser más preciso para expresar estas estas preocupaciones, pero el secretario insiste en que todo se trata de seguridad.

“He hecho todo lo posible para minimizar las perturbaciones en el espacio aéreo. Estoy tratando de llevar a la gente adonde quiere ir y que lleguen allí de forma segura”, dijo Duffy.

Sigue leyendo:

– Trump tilda de “absurda” orden de juez que lo obliga a asignar totalidad de fondos para SNAP

– Tribunal bloquea despidos de trabajadores federales durante el cierre de gobierno

– Las agencias federales más impactadas por despidos de Trump en pleno cierre de gobierno