Tribunal bloquea despidos de trabajadores federales durante el cierre de gobierno

Un tribunal federal en California extendió una orden que prohíbe a la administración del presidente Donald Trump despedir a empleados federales mientras persista el cierre del gobierno, en medio de una demanda presentada por una amplia coalición de sindicatos.

Así lo informó la organización Democracy Forward.

La decisión la emitió la jueza Susan Illston, del Tribunal de Distrito del Norte de California, tras una audiencia celebrada el 28 de octubre. La corte detalla que la orden judicial preliminar impide al gobierno ejecutar despidos masivos o aplicar recortes de personal ya aprobados mientras avanza el litigio.

El cierre de gobierno entró el lunes en su quinta semana, sin un acuerdo visible entre los demócratas y los republicanos en el Congreso.

Los sindicatos, representados por Democracy Forward, Altshuler Berzon LLP y el Democracy Defenders Fund, acusan a la administración de violar la ley al intentar obligar a empleados suspendidos temporalmente a trabajar sin paga para ejecutar despidos.

La demanda, presentada originalmente el 30 de septiembre por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales, se amplió posteriormente.

Se incluyeron otros siete gremios, entre ellos el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, la Federación Nacional de Empleados Federales y el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro.

La acción judicial cubre a todos los departamentos del gabinete y a 24 agencias independientes, incluyendo programas o unidades con representación sindical activa, señaló Democracy Forward.

El gobierno de Trump usa el cierre “como un pretexto”

Los líderes sindicales celebraron la resolución judicial y la calificaron de “victoria para los trabajadores federales” frente a lo que consideran una maniobra política de la Casa Blanca.

Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, afirmó que el gobierno está usando el cierre “como pretexto para despedir ilegalmente a miles de empleados federales”, en especial a quienes gestionan programas que la administración considera “incómodos”.

