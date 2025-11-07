FIFA cambia la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

La FIFA sigue puliendo detalles de la Finalissima, el duelo entre los campeones en vigor de la Eurocopa y de la Copa América, España y Argentina.

Con Doha elegida como sede y el estadio Lusail como escenario, la fecha prevista era el 28 de marzo. Sin embargo, la FIFA prefiere ahora que el partido, al que desea otorgarle una identidad de gran evento se juegue un día antes, el viernes 27, según reporta MARCA.

Todo lo que rodee a ese partido (la llegada de los equipos, los entrenamientos, las ruedas de prensa…) quiere la FIFA que tenga el ambiente propio de una gran final.

Falta la confirmación de España

Todo permanece sujeto a que La Furia Roja certifique su boleto al Mundial sin pasar por el Repechaje, que se disputa en el tercer mes de 2026 e imposibilitaría el partido contra Argentina.

De igual manera, el equipo de Luis De la Fuente marcha primero en el Grupo E de las Eliminatorias con 12 puntos, por delante de Turquía (9), Georgia (3) y Bulgaria (0) a falta de dos jornadas para el cierre.

El puntero tiene un pie y medio en la cita, ya que solo el líder de cada zona va directo a la fase de grupos, mientras que el segundo avanza a la Repesca. Podría llegar clasificado a la última fecha ante los turcos si estos últimos no le ganan a los búlgaros y España sí vence el sábado 15 a los georgianos. Si empatan en puntos con Turquía en la cima, la diferencia de gol favorece a los españoles (+15 a +3).

Lamine Yamal figura de España junto a sus compañeros. Crédito: ANNA SZILAGYI | EFE

Catar sería la sede

Según la información vertida por Marca, Qatar sería el país elegido para albergar este duelo de relieve internacional, luego de que Londres se haya ofrecido a ser la casa de la final, como también lo fue en Wembley con Argentina-Italia.

En tanto, Arabia Saudita también presentó una oferta para recibir el evento y Uruguay tampoco se quedó afuera de la compulsa jugando sus fichas.

A falta del anuncio oficial, el mes de marzo parece ser el único momento para disputar la Finalíssima antes del Mundial porque en la ventana del 1 al 9 de junio se abrirá otra doble fecha destinada a amistosos preparatorios para esa competición que reunirá a las mejores 48 selecciones del planeta.

