Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 7 de noviembre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 7 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 7 de noviembre

Los números ganadores son: 09 15 22 26 27 28 33 37 38 40 41 46 56 61 62 64 73 76 78 80

Números ganadores de Numbers del viernes 7 de noviembre

Combinación mediodía: 05 03 02

Combinación noche: 06 00 08

Números ganadores de Win 4 del viernes 7 de noviembre

Combinación mediodía: 03 07 02 01

Combinación noche: 00 07 02 03

Números ganadores de Take 5 del viernes 7 de noviembre

Combinación mediodía: 12 16 22 23 29

Combinación noche: 09 12 13 23 28

Números ganadores de Cash4Life del viernes 7 de noviembre

Los números ganadores son: 05 23 34 36 48

Recomendaciones para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien existen algunas maneras para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números de la lotería.

Seguidamente, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al variar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja contar con un presupuesto y apegarse a él. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

