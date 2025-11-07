Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre

¿Cómo vestirte para salir este viernes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 5% durante el día y del 84% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 14% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 10.56 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:46 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 64 grados Fahrenheit (11 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 10% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.