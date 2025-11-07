Paradisus by Meliá: el lujo todo incluido que se vive con los cinco sentidos

Bienestar a la medida, conexión con la cultura local y un entorno natural que invita a bajar el ritmo. Así se define la experiencia de Paradisus by Meliá que celebra su llegada a Asia con la apertura de Paradisus Bali en diciembre, mientras promete que en 2026 seguirá expandiéndose en México, República Dominicana y las Islas Canarias.

Uno de los pilares de Paradisus es el bienestar personalizado. En lugar de imponer una rutina, los resorts permiten que cada huésped encuentre su propia forma de reconectar con lo que necesita en cada viaje. Para lograrlo, toda la propuesta se construye sobre cuatro ejes que abarcan mente, cuerpo y espíritu:

YHI Spa: espacios donde conviven la serenidad, la tradición y el conocimiento local. Tratamientos de hidroterapia, masajes con ingredientes autóctonos y rituales guiados por terapeutas especializados son parte de la experiencia.

Biohacking: un enfoque innovador del bienestar que se apoya en tecnología y prácticas de optimización natural como terapia de infrarrojos, para elevar los niveles de energía y favorecer la recuperación física.

Nutrición: gastronomía sostenible, sabrosa y equilibrada. Los menús se adaptan a necesidades e intereses personales, con propuestas diseñadas para disfrutar comiendo de manera consciente.

Entretenimiento y Fitness: una programación curada que puede incluir yoga, pilates, surf, excursiones en la naturaleza, talleres creativos o eventos exclusivos de moda y alta gastronomía. El bienestar también se expresa a través de la cultura y el arte.

El resultado es una estadía donde relajarse y divertirse no son conceptos opuestos, sino complementarios.

La esencia de Bali como nuevo capítulo

El próximo gran estreno de la marca es Paradisus Bali, cuyo debut está previsto para este mes de diciembre. En este entorno único, el lujo se entrelaza con el misticismo y la tradición balinesa.

El resort contará con experiencias de bienestar inspiradas en rituales locales, programas para parejas y familias, así como actividades diseñadas para comprender la isla desde adentro: caminatas por arrozales, talleres de cocina tradicional, visitas a templos y ceremonias al atardecer frente al océano.

Su programa Destination Inclusive reforzará esta inmersión con propuestas selectas dentro y fuera del resort que revelarán la riqueza natural y cultural de Bali. Más que un viaje, será un encuentro con la espiritualidad, la creatividad y la esencia del lugar.

Más información en: https://www.melia.com/en/brands/luxury/paradisus.