“The Asset”: la nueva serie danesa de Netflix que está cautivando al público 

Desde su estreno el pasado 27 de octubre, “The Asset” se ha convertido en este tipo de producciones sorpresa que, gracias a su combinación única entre acción, drama y espionaje, ha logrado colocarse en lo más alto de las series más vistas de Netflix en la última semana.

Y es que a poco más de una semana de su estreno, la serie danesa ya forma parte del Top 10 de la plataforma en Estados Unidos, un éxito que confirma el creciente interés por las producciones escandinavas, conocidas por su estilo visual sobrio y su narrativa intensa.

Un thriller nórdico con tensión y carga emocional

De acuerdo con la misma plataforma, la historia sigue a una joven cadete policial que acepta infiltrarse en una red de narcotráfico para ayudar a desmantelarla desde dentro. Sin embargo, lo que comienza como una misión controlada se convierte en una lucha entre la moral y la supervivencia, donde las líneas entre el bien y el mal se vuelven cada vez más difusas.

A young agent goes undercover to befriend a drug smuggler’s wife. But the closer she gets to her target, the more complicated her mission becomes.



THE ASSET, a new series premieres October 27, only on Netflix. pic.twitter.com/0TAna8hJMY — Movie Coverage (@MovieCoverage_) October 8, 2025

Con seis episodios, la serie mantiene una atmósfera de tensión constante, sostenida por un guion sólido y una protagonista que encarna la vulnerabilidad y la determinación de su doble vida. Críticos y espectadores han elogiado su ritmo cinematográfico, la calidad de la dirección y el enfoque humano con que retrata los dilemas de la justicia.

El nuevo orgullo del audiovisual danés

Según Collider, el impacto internacional de “The Asset” refuerza la posición de Dinamarca como uno de los grandes exportadores de contenido televisivo de Europa. Siguiendo la línea de éxitos como “The Rain” y “Borgen”, la serie demuestra la madurez de su industria y la capacidad de Netflix para conectar historias locales con audiencias globales.

El auge de esta producción también forma parte de la estrategia de la plataforma por diversificar sus apuestas más allá de Hollywood. “The Asset” combina el sello del thriller escandinavo con una narrativa accesible, demostrando que las historias bien contadas trascienden el idioma y la geografía.

El reparto de “The Asset” está encabezado por Birgitte Hjort Sørensen, reconocida internacionalmente por su papel en “Borgen”, quien da vida a una oficial de inteligencia que supervisa la peligrosa misión de la protagonista. Su presencia ha sido clave para atraer la atención del público danés e internacional debido a la popularidad de la europea en la televisión nórdica contemporánea.

Junto a ella participan Alba August, recordada por “The Rain” y “Becoming Astrid“, y “Carsten Bjørnlund“, conocido por su trabajo en “Rita”.

