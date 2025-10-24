“The Perfect Neighbor”: el escalofriante nuevo documental de Netflix que está cautivando al público 

En plena temporada de Halloween, Netflix ha incorporado a su catálogo un documental que ya está generando conversación entre críticos y suscriptores: “The Perfect Neighbor”. La pieza, estrenada el pasado 17 de octubre de 2025, relanza la mirada del true-crime hacia la sociedad norteamericana a través de un caso real y estremecedor: el asesinato de Ajike “AJ” Shantrell Owens.

Dirigido por Geeta Gandbhir, el filme emplea metraje de cámaras corporales policiales para sumergir al espectador en los hechos sin intermediarios, lo que ha contribuido a su impacto inmediato.

Qué es este documental

“The Perfect Neighbor” reconstruye los eventos que llevaron al homicidio de Ajike “AJ” Shantrell Owens, de 35 años, cometido en junio de 2023 por su vecina Susan Lorincz en el barrio Quail Run de Ocala, Condado de Marion, Florida.

La producción se apoya casi exclusivamente en grabaciones de cámaras corporales, llamadas al 911, vídeos de seguridad y material oficial obtenido por solicitud de libertad de información (FOIA).

El contexto explica además cómo la ley de “Stand Your Ground” de Florida y tensiones raciales latentes en la comunidad intervienen en la escalada del conflicto.

Producción, estreno y recepción

El documental fue lanzado por Netflix tras ganar el Premio de Dirección en el festival Sundance Film Festival de 2025, donde recibió la aclamación crítica por su enfoque formal y narrativo.

Tiene una duración aproximada de 97 minutos y está disponible para todo el mundo desde el 17 de octubre de 2025.

Analistas de medios destacan que “The Perfect Neighbor” podría marcar un hito en la forma de construir documentales de crímenes reales, al prescindir de recreaciones dramáticas y dejar que el material original hable por sí solo.

Por qué no es un documental más

La estrategia de filmación y edición busca que el público se sienta testigo directo de los hechos: no hay voces en off, no hay entrevistas forzadas, no hay dramatizaciones. Esto permite observar la mecánica del miedo, el arma y la ley con una mirada más ofensiva que protectora.

La tensión se evidencia también en la comunidad retratada: vecinos que viven próximos, vecinos que llaman a las autoridades repetidamente, y una escalada que lleva a resultados irreversibles. Para muchos, esta producción revela cómo la violencia vecinal, la discriminación racial y los vacíos legales pueden confluir en tragedias que podrían evitarse.

Todo lo anterior le permitió colocarse como la cinta más vista en todo Estados Unidos durante la última semana en la plataforma, además de ocupar el segundo sitio a nivel global.

