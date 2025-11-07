Trump exige al Senado mantenerse en sesión hasta lograr acuerdo para reabrir el Gobierno federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes al Senado permanecer en sesión hasta alcanzar un acuerdo que permita reabrir el Gobierno federal, que se encamina a cumplir su séptima semana de cierre, mientras la situación en los aeropuertos del país empeora por la falta de controladores aéreos.

“El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, inmediatamente, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses”, escribió el mandatario en Truth Social.

La Cámara Alta celebró este viernes una nueva votación sobre la propuesta republicana provisional para reabrir temporalmente el gobierno, una medida que ya ha sido rechazada en 14 ocasiones y que volvió a fracasar, publicó Efe.

Antes de la declaración de Trump, el líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer propuso a los republicanos un pacto para desbloquear la crisis a cambio de extender por un año los subsidios a la Ley de Cuidado Asequible, una de las principales exigencias de su partido.

Sin embargo, el senador republicano Lindsey Graham calificó la propuesta de “horrible” y de “terrorismo político”, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, la consideró un “fracaso asegurado”.

Thune insistió en que los republicanos mantienen su postura: abrir primero el gobierno y negociar después los subsidios.

La presión por encontrar una salida crece mientras el cierre afecta no solo a miles de empleados federales sin salario, sino también a sectores clave como el transporte aéreo.

Según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, la escasez de controladores ha obligado a reducir el tráfico aéreo hasta en un 10%, una cifra que podría llegar al 20% la próxima semana si la parálisis continúa.

Thune había planteado la posibilidad de mantener el Senado abierto durante el fin de semana para buscar un compromiso bipartidista, una idea que ahora cobra fuerza tras el llamado de Trump.

Algunos medios y legisladores ven en esa opción una oportunidad para negociar un proyecto provisional común que logre los 60 votos necesarios para reabrir el gobierno al menos hasta diciembre.

Sigue leyendo:

• El cierre del gobierno retrasa la ayuda para calefacción a millones de hogares en EE.UU.

• Trump apela decisión judicial que lo obliga a pagar totalidad de fondos SNAP durante cierre de gobierno

• ¿Cómo puedes conocer en tiempo real el retraso o cancelación de vuelos por el cierre del gobierno?