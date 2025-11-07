¿Cómo puedes conocer en tiempo real el retraso o cancelación de vuelos por el cierre del gobierno?

La escasez de controladores aéreos derivada del cierre parcial del gobierno federal está provocando retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó esta semana una reducción del 10 % en los vuelos de 40 aeropuertos importantes, medida que busca mantener la seguridad del espacio aéreo en medio de una crisis operativa sin precedentes.

El impacto ya se siente en terminales como el Aeropuerto Nacional Reagan, en Washington D. C., que el miércoles se sumó a la creciente lista de recintos con demoras por falta de personal. Días antes se registraron problemas en Chicago, Newark, Denver y Nashville, e incluso una torre de control tuvo que cerrar temporalmente en Burbank, California.

Los expertos advierten que las interrupciones podrían agravarse si el Congreso no logra un acuerdo para reabrir el gobierno. Mientras tanto, miles de pasajeros intentan reorganizar sus itinerarios y entender qué derechos tienen frente a la reducción de operaciones.

Qué aerolíneas están cancelando vuelos

De acuerdo a ABC News, las principales compañías estadounidenses han publicado planes de contingencia ante la reducción ordenada por la FAA. United Airlines informó que cancelará menos de 200 de sus más de 5,000 vuelos diarios, concentrando los ajustes en rutas regionales de menor demanda.

Por su parte, American Airlines canceló 220 salidas el viernes y prevé mantener ese nivel durante el fin de semana. “Interrumpir los planes de nuestros clientes es lo último que queremos hacer”, dijo el director de operaciones, David Seymour, quien añadió que los pasajeros podrán cambiar su vuelo o solicitar un reembolso completo sin penalización.

Delta Air Lines comunicó que espera mantener la mayoría de sus operaciones, especialmente los vuelos internacionales de larga distancia, y que avisará con antelación de cualquier cancelación. En tanto, Southwest y JetBlue afirmaron que notificarán directamente a los clientes mediante correo electrónico o mensaje de texto y que reubicarán automáticamente a los pasajeros afectados.

Cómo saber si tu vuelo sigue programado

El primer paso, recomiendan las aerolíneas y la propia FAA, es verificar el estatus del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto. “Es mejor quedarse en casa o en el hotel que pasar horas varado en una terminal”, explica el especialista en aviación Kyle Potter, editor ejecutivo de Thrifty Traveler.

Las aerolíneas actualizan sus horarios constantemente a través de sus aplicaciones móviles y sitios web oficiales, donde los pasajeros pueden consultar si su vuelo está confirmado, retrasado o cancelado. Además, la FAA cuenta con un portal público, https://www.fly.faa.gov, que muestra en tiempo real los retrasos y eventos activos en los aeropuertos del país.

En ese sitio, bajo la sección National Airspace System Status, se pueden observar alertas por clima, escasez de personal o cierres temporales de pistas. Esta herramienta es especialmente útil para quienes realizan vuelos de conexión o deben decidir si vale la pena ir al aeropuerto.

Si tienes un viaje próximo, existen varias herramientas para que puedas monitorear su estatus con antelación. (Foto: Andres Kudacki/AP)

Herramientas externas para monitorear vuelos

Además de las plataformas oficiales, existen aplicaciones de seguimiento de vuelos en tiempo real que permiten a los pasajeros anticiparse a los problemas. Entre las más confiables se encuentran FlightAware, FlightRadar24 y Flighty, que envían notificaciones automáticas sobre cambios en la puerta de embarque, retrasos por control aéreo o desvíos de ruta.

El equipo de Flighty, una de las aplicaciones más utilizadas por viajeros frecuentes, señala que sus alertas están sincronizadas directamente con la red de la FAA. “Nuestro objetivo es reducir la incertidumbre de los pasajeros. Un aviso con 15 minutos de antelación puede significar la diferencia entre abordar a tiempo o perder una conexión”, explica su vocero técnico.

Estas herramientas son gratuitas en sus versiones básicas y ofrecen funciones avanzadas mediante suscripción, como mapas interactivos y estimaciones de tiempo de espera en aeropuertos específicos.

Cómo revisar el estado de tu vuelo en las principales aerolíneas

American Airlines

1) Visita aa.com.

2) Selecciona “Estado de vuelo”, ingresa la ciudad de salida y llegada, elige la fecha y presiona “Buscar”. Podrás ver si el vuelo está confirmado, demorado o cancelado.

Delta Air Lines

1) Accede a delta.com.

2) Escribe la fecha de salida y consulta por número de vuelo o ruta. Puedes activar notificaciones por correo o mensaje de texto.

United Airlines

1) Entra en united.com.

2) Selecciona “Flight Status” y recibe actualizaciones automáticas al registrar tu número de vuelo.

Southwest Airlines

Revisa southwest.com. o su app para conocer reacomodaciones y opciones de reembolso.

JetBlue

1) Consulta jetblue.com para verificar si fuiste reprogramado automáticamente o solicitar un reembolso.

Qué esperar en los próximos días

Las aerolíneas y la FAA anticipan que los mayores retrasos se concentrarán durante el fin de semana, cuando aumente el tráfico aéreo por viajes familiares y compromisos laborales. Si el cierre del gobierno continúa, el Departamento de Transporte podría verse obligado a cerrar parcialmente algunos sectores del espacio aéreo la próxima semana, lo que intensificaría las cancelaciones.

“El sistema aéreo estadounidense funciona al límite de su capacidad cuando hay escasez de controladores. Cada ausencia cuenta”, advirtió Sean Duffy, secretario de Transporte.

Por ahora, la mejor estrategia para los viajeros es mantener la calma, revisar constantemente sus vuelos y aprovechar la flexibilidad que ofrecen las aerolíneas. En tiempos de incertidumbre política, la información en tiempo real se ha convertido en el pasaporte más valioso para llegar a destino.

Sigue leyendo:

* Cierre del gobierno provoca cancelaciones aéreas: más de 800 vuelos afectados hoy en EE.UU.

* Cientos de vuelos cancelados desde y hacia Nueva York: recorte ordenado por FAA ante cierre federal

* erolíneas en EE.UU. advierten a pasajeros de posibles retrasos tras recorte de vuelos en un 10% por cierre de gobierno