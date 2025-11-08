Columna de María Marín: Las traiciones más difíciles de detectar

Hoy voy a delatar a muchos infieles, pero no voy a hablar de las señales obvias como: manchas de maquillaje en la ropa, oler a perfume de mujer, trabajar horas extras en la oficina, no soltar el celular ni para ducharse o recibir llamadas misteriosas. ¡Estas señales son obvias! Voy a mencionar aquellas que son más sutiles y te pondrán en alerta.

1) Quiere tener más sexo contigo. Muchos hombres infieles se vuelven más sexuales de lo normal con su pareja. Esto se debe a dos razones; la primera es que la atracción sexual que siente hacia su amante es tan fuerte que no puede controlar sus deseos de tenerla y busca a su esposa para satisfacerse. Mientras hace el amor con su mujer fantasea estar con su amante. La segunda razón es la culpabilidad. Se siente tan mal consigo mismo por su engaño que trata de compensar la traición con más afecto hacia su mujer.

2) Tiene gustos nuevos. Digamos que en el pasado detestaba la música urbana y decía que jamás escucharía “ese alboroto de reguetón”. De repente un día lo sorprendes tarareando “Tití Me Preguntó” de Bad Bunny. Tú sabes que esta escena tiene algo raro, pero lo pasas por alto. Meses después te enteras de que la amante de tu amorcito es una puertorriqueña fanática del Conejo Malo. Cuando un hombre muestra interés o gusto por algo nuevo, es señal de alerta porque algo diferente hay en su vida que ha provocado este cambio.

3) Te habla mucho de alguien que conoció recientemente. A veces la emoción de haber conocido a una persona por la que siente atracción le hace hablar constantemente de ella sin darse cuenta. Su mente está enfocada en esa persona y todo lo relaciona con ella. El problema es que no puede sacarse a su nuevo amor de la mente y por eso la trae a colación cada vez que puede.

Estas son señales de una posible infidelidad, si observas alguna de estas conductas, es hora de sincerarte con tu pareja y expresarle tu preocupación. Dicen que el engañado es el último que se entera de la infidelidad. Yo digo que el engañado es el primero que se da cuenta que algo inusual pasa, pero se hace el ciego porque teme enterarse de algo que desmorone su mundo sentimental.

