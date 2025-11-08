Desmantelan red de narcotráfico que distribuía fentanilo y otras drogas desde El Bronx hasta Long Island

Seis personas fueron arrestadas en Nueva York acusadas de integrar una organización de narcotráfico que distribuía grandes cantidades de drogas, incluyendo fentanilo suficiente para matar a toda la población del condado de Suffolk, informaron este viernes las autoridades citadas por Daily News.

El fiscal de distrito Ray Tierney explicó durante una conferencia de prensa que la investigación, dirigida por el Grupo de Trabajo Antidrogas del East End y apoyada por la DEA y el NYPD, permitió desarticular una red que operaba desde El Bronx hasta Suffolk County, moviendo cocaína, heroína y pastillas prensadas con fentanilo.

Las redadas, indicó el medio neoyorquino, se llevaron a cabo el pasado 30 de octubre tras varios meses de seguimiento. Agentes ejecutaron órdenes de registro en viviendas y vehículos ubicados en West Islip, Bay Shore, Wyandanch, Lindenhurst y El Bronx, donde decomisaron grandes cantidades de narcóticos.

También se incautó un arsenal compuesto por tres pistolas, una escopeta, un rifle y siete cargadores ilegales de alta capacidad, incluidos tres de tipo tambor con capacidad para 50 balas cada uno.

“Cada kilogramo de fentanilo representa 500,000 muertes potenciales por sobredosis. Había suficiente droga para matar a cada hombre, mujer y niño del condado de Suffolk”, dijo Tierney, citado por Daily News.

Los detenidos quedaron identificados como:

John Collado, de 26 años, de West Islip.

Anthony Domínguez, de 33, de Bay Shore.

Michael Torres, de 26, de Wyandanch.

David Priest, de 35, de Ronkonkoma.

Luiggi Peralta, de 31, de El Bronx.

A todos los procesaron el 31 de octubre ante el juez Evan Tanenbaum por múltiples cargos relacionados con drogas y armas, según registros judiciales revisados por el medio neoyorquino.

De acuerdo con las autoridades citadas por Daily News, la operación buscó frenar una red que estaba “inundando los vecindarios de Long Island con narcóticos mortales”.

El fentanilo sigue siendo la principal causa de sobredosis en el estado de Nueva York.

