Desmantelan mercado de drogas que operaba en Washington Square Park: vendían fentanilo, heroína y crack

Una operación conjunta entre autoridades federales y el Departamento de Policía de Nueva York terminó con un mercado de drogas al aire libre que funcionó durante años en el parque Washington Square y sus alrededores, en Manhattan.

El Daily News informó que cerca de 20 presuntos traficantes fueron arrestados por distribuir fentanilo, heroína y crack en una red que operaba “día y noche” en el lugar y que estaría vinculada a varias muertes por sobredosis.

De acuerdo con los fiscales citados por el medio, los detenidos —algunos identificados con alias como Heavy, Hollywood, Black Rob, Scarface, Nazzi y Butter— mantuvieron una estructura organizada y persistente, a pesar de haber sido arrestados en más de 80 ocasiones en los últimos cinco años.

Algunos de los implicados tendrían lazos con la peligrosa pandilla Bloods.

“Mediante su tráfico de drogas coordinado y extenso, los acusados han mantenido un mercado de drogas al aire libre en el área de Washington Square Park, donde los consumidores pueden conseguir narcóticos en cualquier momento del año”, señalaron los fiscales en la acusación formal citada por el Daily News.

Entre las víctimas de esta red se encuentra un joven de 18 años originario de Aspen, Colorado, quien murió de una sobredosis de fentanilo apenas dos días después de graduarse de la escuela secundaria y llegar a Nueva York para una pasantía teatral.

Según los documentos judiciales, el adolescente adquirió la sustancia a través de uno de los vendedores del parque.

Aunque los traficantes pertenecían a distintos grupos, las autoridades indicaron que llegaron a consolidar sus operaciones para aumentar sus ganancias, incluso compartiendo proveedores.

El Daily News informó que el caso revela cómo Washington Square Park, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, se convirtió en un punto de venta y consumo de drogas a plena luz del día. Esto provocó constantes quejas de los vecinos.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, celebró el operativo y aseguró que el departamento está “recuperando el parque” de las manos del narcotráfico.

“Estos narcotraficantes presuntamente inundaron Washington Square Park con narcóticos peligrosos que cobraron vidas y dañaron a muchísimas personas más. Convirtieron este icónico parque en un mercado de drogas al aire libre”, declaró Tisch, en declaraciones recogidas por el Daily News.

La operación, en la que participaron la DEA y la Fiscalía Federal, busca ahora identificar la red de suministro que abastecía a los distribuidores locales. Las autoridades indicaron que los arrestos representan un avance importante para restaurar la seguridad y el orden en uno de los lugares más visitados de Manhattan.

