En fotos: el árbol del Rockefeller Center llegó a Manhattan y marcó el comienzo de la Navidad en Nueva York

El árbol de Navidad más famoso de Estados Unidos ya está en su lugar: el gigantesco abeto noruego fue ubicado este sábado en el Rockefeller Center, en Manhattan, dando así inicio oficial a la temporada navideña en Nueva York.

De unos 23 metros de altura y 11 toneladas de peso, el árbol proviene de East Greenbush, un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, cerca de Albany. El ejemplar lo donaron Judy Russ y su hijo Liam, quienes quisieron rendir homenaje a Dan Russ, esposo y padre fallecido en 2020.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center llega a la Rockefeller Plaza. Foto: Eduardo Muñoz / AP

Russ explicó a The New York Post que el abeto había crecido durante más de 75 años en el patio trasero familiar y lo plantaron originalmente los bisabuelos de su marido en la década de 1920.

“Estamos felices de que la gente venga a celebrar. Es el comienzo de la temporada, de difundir amor y alegría. Es una sensación realmente increíble”, dijo Russ al diario neoyorquino.

La familia expresó su emoción al ver cómo el árbol que marcó generaciones en su hogar se convirtió ahora en un símbolo de unión para millones de personas.

El árbol mide más de 20 metros. Foto: Eduardo Muñoz / AP

El traslado del abeto fue todo un acontecimiento. Según AP, el árbol recorrió cerca de 240 kilómetros en un camión plataforma hasta llegar a Manhattan, atrayendo la atención de curiosos a lo largo del trayecto.

Ya en el 30 Rockefeller Plaza, grúas y equipos de trabajadores lo izaron frente a la famosa pista de patinaje, mientras decenas de personas se congregaban para presenciar el momento, sin importar las lluvias.

La ceremonia de encendido será el 3 de diciembre. Foto: Eduardo Muñoz / AP

Visitantes citados por The New York Post compartieron su emoción. Entre ellos, Leanne Garza y Kaissa Treviño, quienes viajaron desde Texas solo para presenciar el momento.

“Lo he visto encendido en televisión, pero ver el proceso en persona es increíble”, comentó Garza. Para muchos, la llegada del árbol marca el verdadero inicio del espíritu navideño.

De acuerdo con AP, el abeto será decorado con más de 50,000 luces LED multicolores y coronado con una estrella Swarovski de 900 libras.

Personas de diferentes partes del país presenciaron el momento. Foto: Eduardo Muñoz / AP

La tradicional ceremonia de encendido está programada para el 3 de diciembre, con una transmisión televisiva en vivo presentada por la cantante country Reba McEntire.

El árbol permanecerá en exhibición hasta mediados de enero y posteriormente lo convertirán en madera destinada a Habitat for Humanity, organización que construye viviendas asequibles, según precisó AP.

