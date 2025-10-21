La sede de la ONU en Nueva York: 80 años de historia y un legado arquitectónico único

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra su 80 aniversario como el organismo internacional más importante del mundo, y su sede en Nueva York permanece como un testimonio imponente de la cooperación global.

El complejo de edificios ubicado en el vecindario de Turtle Bay, en Manhattan, no solo alberga las principales operaciones de la ONU, sino que representa un hito arquitectónico que ha definido la imagen de la diplomacia internacional durante más de 7 décadas.

Antes de convertirse en el icónico complejo que conocemos hoy, la sede de la ONU estuvo a punto de establecerse en destinos completamente diferentes. La historia de su ubicación es fascinante y revela las intensas negociaciones que precedieron su construcción.

Múltiples ciudades compitieron por el honor de albergar la sede de las Naciones Unidas. San Francisco, donde la ONU fue fundada en 1945, era la favorita de Australia, Nueva Zelanda, China y Filipinas debido a su proximidad geográfica. Philadelphia fue seriamente considerada, con el gobierno local ofreciendo terrenos en Fairmount Park, Andorra y una ubicación céntrica que habría colocado la sede en un mall que se extendería desde Independence Hall hasta Penn’s Landing.

Otras propuestas incluyeron ubicaciones tan diversas como el Presidio en San Francisco, el condado de Marin en California, St. Louis, Boston, Chicago, el condado de Fairfield en Connecticut, el condado de Westchester, Flushing Meadows-Corona Park en Nueva York, las Black Hills de Dakota del Sur, Belle Isle en Detroit, e incluso Navy Island, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Una facción poderosa entre los delegados abogaba por regresar al antiguo complejo de la Liga de las Naciones en Ginebra, Suiza.

La decisión que cambió todo: La donación Rockefeller

El sitio de Manhattan fue finalmente elegido sobre Philadelphia después de que John D. Rockefeller Jr. ofreciera donar $8.5 millones de dólares para comprar el terreno a lo largo del East River. Esta suma equivaldría aproximadamente a $88 millones en la actualidad. Robert Moses y Rockefeller Sr. convencieron a Nelson Rockefeller de comprar el terreno después de que la finca familiar Kykuit en Mount Pleasant, Nueva York, fuera considerada demasiado aislada de Manhattan.

El terreno, que ocupa entre 17 y 18 acres (aproximadamente 6.9 a 7.3 hectáreas), fue adquirido del desarrollador inmobiliario William Zeckendorf Sr., quien había planeado construir una ciudad futurista y autosuficiente llamada “X City” en el sitio. El complejo habría incluido un edificio de oficinas y un hotel, cada uno de 57 pisos, con un complejo de entretenimiento entre ellos. Sin embargo, los fondos nunca se materializaron, y Nelson Rockefeller compró una opción sobre el terreno costero de Zeckendorf en Turtle Bay.

Un diseño colaborativo sin precedentes

En lugar de realizar un concurso para el diseño de las instalaciones, la ONU decidió encargar a un equipo multinacional de arquitectos destacados que colaboraran en el proyecto. Wallace K. Harrison fue nombrado Director de Planificación, y se formó una Junta de Consultores de Diseño compuesta por arquitectos, urbanistas e ingenieros nominados por los gobiernos miembros.

La junta incluyó figuras legendarias como Le Corbusier de Francia, Oscar Niemeyer de Brasil, Sven Markelius de Suecia, N.D. Bassov de la Unión Soviética, Ernest Cormier de Canadá, Liang Seu-cheng de China, Howard Robertson del Reino Unido, y Julio Vilamajó de Uruguay. El proceso de diseño formal comenzó en febrero de 1947, y durante reuniones diarias de febrero a junio de ese año, el equipo colaborativo produjo al menos 45 diseños y variaciones.

La propuesta final fue una fusión brillante del Proyecto 32 de Niemeyer y el Proyecto 23 de Le Corbusier. El proyecto de Le Corbusier consistía en un gran bloque que contenía tanto el Salón de la Asamblea como las Cámaras del Consejo cerca del centro del sitio, con la torre del Secretariado emergiendo como una losa desde el sur. El plan de Niemeyer estaba más cerca del que se construyó finalmente, con un distintivo Edificio de la Asamblea General, un largo bloque horizontal bajo que albergaba las otras salas de reuniones, y una torre alta para el Secretariado.

La construcción: un desafío logístico y financiero

La ceremonia de colocación de la primera piedra ocurrió el 14 de septiembre de 1948, cuando se retiró un cubo de tierra para marcar el inicio de la construcción del sótano del Edificio del Secretariado de 39 pisos. En abril de 1948, el presidente estadounidense Harry S. Truman solicitó al Congreso aprobar un préstamo sin intereses de $65 millones para financiar la construcción.

El Congreso de EE.UU. autorizó el préstamo el 6 de agosto de 1948, con la condición de que la ONU lo reembolsara en 12 cuotas mensuales entre julio de 1951 y julio de 1952. De los $65 millones, $25 millones debían estar disponibles inmediatamente de la Reconstruction Finance Corporation.

El contrato formal de $23.8 millones para el Edificio del Secretariado se adjudicó en enero de 1949. Una empresa conjunta de George A. Fuller Company, Turner Construction, Walsh Construction Company y Slattery Contracting Company fue seleccionada para construir el Edificio del Secretariado, así como los cimientos de los edificios restantes.

Sedes temporales: de Londres a Lake Success

Antes de la finalización de la sede actual, la ONU operó desde múltiples ubicaciones temporales. En 1945-46, Londres albergó la primera reunión de la Asamblea General en Methodist Central Hall, y el Consejo de Seguridad en Church House. Las tercera y sexta sesiones de la Asamblea General, en 1948 y 1951, se reunieron en el Palais de Chaillot en París.

Entre 1946 y 1952, la ONU utilizó parte de una fábrica de Sperry Gyroscope Company en Lake Success, Nueva York, para la mayoría de sus operaciones, incluido el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad también celebró sesiones en el campus del Bronx de Hunter College (ahora el sitio de Lehman College) de marzo a agosto de 1946.

Entre 1946 y 1950, la Asamblea General se reunió en el New York City Building en Flushing Meadows-Corona Park, que había sido construido para la Feria Mundial de Nueva York de 1939 y ahora es el sitio del Queens Museum.

Inauguración y primeros años

Los primeros 450 empleados de la ONU comenzaron a trabajar en el Edificio del Secretariado el 22 de agosto de 1950. Las Naciones Unidas se mudaron oficialmente al Edificio del Secretariado el 8 de enero de 1951, momento en que 3,300 empleados ocupaban el edificio. La sede de Manhattan fue declarada completa el 10 de octubre de 1952, y el costo de construcción se reportó dentro del presupuesto de $65 millones.

En 1953, 21 naciones donaron muebles u ofrecieron decorar la sede de la ONU. La Biblioteca Dag Hammarskjöld, diseñada por Harrison y Abramovitz, fue oficialmente dedicada en noviembre de 1961. El edificio fue un regalo de la Fundación Ford y alberga 400,000 libros, 9,800 títulos de periódicos y publicaciones periódicas, 80,000 mapas y la Colección Woodrow Wilson.

El complejo arquitectónico: más que edificios

El complejo incluye varios edificios importantes. El Edificio del Secretariado de 39 pisos, completado en 1950, presenta fachadas de vidrio en sus elevaciones occidentales y orientales más amplias, y las elevaciones norte y sur más estrechas están revestidas con mármol de Vermont.

El Edificio de la Asamblea General alberga el Salón de la Asamblea General, que tiene una capacidad de 1,800 asientos. Con 165 pies de largo por 115 pies de ancho, es la sala más grande del complejo. El salón cuenta con 2 murales del artista francés Fernand Léger.

El Edificio de Conferencias, de 5 pisos y 400 pies de largo, contiene las cámaras de los consejos Económico y Social (ECOSOC), de Administración Fiduciaria y de Seguridad, todas diseñadas por arquitectos escandinavos. La cámara del Consejo de Seguridad fue diseñada por el arquitecto noruego Arnstein Arneberg e incluye un mural del artista noruego Per Krohg que representa un ave fénix renaciendo de sus cenizas.

Extraterritorialidad: un territorio único

El sitio de la sede de la ONU tiene estatus de extraterritorialidad. Esto afecta algunas cuestiones de aplicación de la ley donde las reglas de la ONU anulan las leyes de la ciudad de Nueva York, pero no otorga inmunidad a quienes cometen crímenes allí. Además, la sede de las Naciones Unidas permanece bajo la jurisdicción y las leyes de Estados Unidos, aunque algunos miembros del personal de la ONU tienen inmunidad diplomática.

Los oficiales de Seguridad de las Naciones Unidas son generalmente responsables de la seguridad dentro de la sede de la ONU. Están equipados con armas y esposas, y a veces se les confunde con oficiales del Departamento de Policía de Nueva York debido a los uniformes similares de las agencias. El Distrito 17 del NYPD patrulla el área alrededor del complejo, pero solo puede ingresar formalmente a la sede real de la ONU a solicitud del Secretario General.

Renovación y modernización

Para la década de 1980, debido a la escasez de fondos, la ONU desvió financiamiento del fondo de mantenimiento de su sede a misiones de mantenimiento de paz y otras actividades. Para 1998, los edificios se habían vuelto tecnológicamente obsoletos, y los funcionarios de la ONU consideraron renovar la sede. Los sistemas mecánicos estaban tan desactualizados que la ONU tenía que fabricar sus propias piezas de repuesto.

La ONU decidió renovar sus estructuras existentes durante un período de 7 años por $1,600 millones. Los trabajos comenzaron el 5 de mayo de 2008, pero el proyecto se retrasó. Para 2009, el costo del trabajo había aumentado, con algunas estimaciones diciendo que llegaría hasta $3,000 millones.

Para 2012, se completó la instalación de la nueva fachada de vidrio del Edificio del Secretariado, y el personal de la ONU se mudó al edificio recién renovado en julio de 2012. Para septiembre de 2015, las renovaciones estaban casi completas, pero el costo había aumentado a $2,150 millones.

Un legado artístico y cultural

El complejo es notable por sus jardines y esculturas al aire libre. Las esculturas icónicas incluyen la “Pistola Anudada”, llamada No Violencia, una estatua de un revólver Colt Python con su cañón atado en un nudo, que fue un regalo del gobierno de Luxemburgo, y Convirtamos las Espadas en Arados, un regalo de la Unión Soviética.

Otras obras de arte prominentes incluyen “Paz”, un vitral de Marc Chagall que conmemora la muerte de Dag Hammarskjöld; la Campana de la Paz Japonesa que se toca en el equinoccio vernal y en la apertura de cada sesión de la Asamblea General; y un mosaico veneciano que representa la pintura La Regla de Oro de Norman Rockwell.

El futuro de un símbolo global

A medida que la ONU celebra 80 años de existencia, su sede en Nueva York continúa siendo no solo el centro operativo de la diplomacia internacional, sino también un símbolo perdurable de la aspiración humana a la paz y la cooperación global. El complejo arquitectónico, con su diseño visionario y su significado histórico, permanece como testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando trabaja unida hacia objetivos comunes.

Hoy, el sitio recibe a miles de visitantes anualmente y continúa siendo un espacio donde las naciones del mundo se reúnen para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. La sede de la ONU en Nueva York no es solo un edificio: es una declaración arquitectónica de esperanza, un recordatorio físico de que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un planeta y un futuro común.

