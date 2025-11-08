Fernando Gago no seguirá como entrenador del Necaxa

El Club Necaxa habría destituido a Fernando Gago como director técnico del primer equipo. La noticia fue comunicada a través de un reporte de César Luis Merlo a la espera del anuncio oficial de la institución, poniendo fin al ciclo del entrenador argentino que había asumido el cargo con grandes expectativas.

La decisión de la directiva se precipitó luego de que el equipo no lograra alcanzar los objetivos mínimos trazados para el torneo en curso, específicamente, la falta de una clasificación sólida a la Fase Final o Play-In.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre los términos de su desvinculación, el factor determinante fue el rendimiento deportivo. Gago, exjugador de Boca Juniors y Real Madrid, no logró imprimir una consistencia duradera al equipo, dejando al Necaxa en la casilla 13 de la tabla, fuera de los 10 primeros para acceder a la Fase Final.

Fernando Gago no pudo clasificar al Necaxa. Crédito: Juan Carlos Cubeyro | Imago7

El ciclo de Gago en el banquillo de los Rayos se caracterizó por una propuesta de juego ofensiva, aunque muchas veces inconsistente en defensa, lo que resultó en resultados volátiles y la incapacidad de asegurar los puntos necesarios en casa y fuera.

En 17 partidos dirigidos por Gago el argentino apenas pudo ganar cuatro, empató cinco y acumuló ocho derrotas.

El Necaxa ahora se enfrenta a la tarea crucial de nombrar un nuevo estratega que pueda tomar las riendas del equipo con efecto inmediato, con miras a planificar la pretemporada y el próximo torneo de la Liga MX. La prioridad es estabilizar el proyecto deportivo y devolver al equipo a la lucha por los puestos de Liguilla.