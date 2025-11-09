Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 9 de noviembre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir por las calles de Nueva York este domingo? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC). La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 84% durante el día y del 91% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 26% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:35 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:43 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas se moverán entre los 34 y los 54 grados Fahrenheit (1 y 12 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 2% por la tarde y 49% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.