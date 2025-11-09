¿Tu vuelo fue cancelado? Esto es lo que debes hacer mientras el cierre del gobierno afecta los aeropuertos

Las aerolíneas en Estados Unidos están reduciendo cientos de vuelos diarios en respuesta a la presión que enfrentan los controladores aéreos, muchos de los cuales trabajan sin remuneración debido al cierre del gobierno federal, informó The Associated Press.

La Administración Federal de Aviación explicó que la medida busca mantener la seguridad de los pasajeros, ya que la escasez de personal ha llevado a largas jornadas y horas extras obligatorias en las torres de control.

Los recortes afectan a aeropuertos de más de dos docenas de estados, incluidos algunos de los más transitados del país como Atlanta, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, Denver y San Francisco.

¿Qué hacer si tu vuelo fue cancelado?

Primero, mantén la calma. “Respira hondo. No te asustes”, aconsejó Michael Johnson, presidente de la asociación Ensemble Travel, citado por AP.

Si ya estás en el aeropuerto, acércate al mostrador de atención al cliente de tu aerolínea. También puedes llamar a su línea de reservas o intentar contactar a través de redes sociales, donde algunas compañías responden más rápido.

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. Foto: Adam Gray / AP Crédito: Adam Gray | AP

Antes de salir de casa, revisa la aplicación de la aerolínea o un sitio web de seguimiento de vuelos. Las compañías aseguran que avisarán a sus clientes sobre las cancelaciones, pero comprobarlo por tu cuenta puede evitarte un viaje innecesario al aeropuerto.

¿Hay reembolsos o compensaciones?

De acuerdo con la FAA, las aerolíneas deben devolver el costo total del boleto si el vuelo es cancelado. Sin embargo, no están obligadas a cubrir gastos adicionales, como comidas o noches de hotel, a menos que la interrupción sea culpa directa de la aerolínea, según el Departamento de Transporte.

Puedes consultar el sitio web del DOT para verificar qué tipo de compensación ofrece tu compañía.

No es necesario cancelar todos los planes de viaje, pero sí prepararse mejor.

Los expertos recomiendan considerar alternativas como trenes, autobuses o vehículos de alquiler, especialmente si el cierre del gobierno continúa. Además, tener un seguro de viaje o la ayuda de un asesor puede reducir el estrés.

Johnson advirtió a AP que, una vez que el gobierno se reabra, podría haber un “aluvión de reservas”, por lo que conviene anticiparse. Viajar con poco equipaje, llegar temprano al aeropuerto y mantener una actitud paciente también puede marcar la diferencia.

En palabras de Johnson, “un poco más de amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás en esta época de interrupciones será de gran ayuda”.

