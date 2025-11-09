Cierre detiene ayuda para calefacción de hogares afectando a 1.5 millones de neoyorquinos

Mientras el cierre federal llega su segundo mes, siendo el más largo de la historia de Estados Unidos, miles de neoyorquinos al norte del estado de Nueva York que dependen de la asistencia para calefacción corren el riesgo de pasar frío esta temporada de otoño-invierno.

El cierre congeló los fondos para el Programa Federal de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP, que ayuda a las familias de bajos recursos, personas mayores y personas con discapacidades a pagar sus facturas de calefacción.

Las peticiones, originalmente pautadas para abrirse el 3 de noviembre, se pospusieron de manera indefinida. Eso deja a los gobiernos locales que administran el programa, con muchas preguntas y pocas respuestas sobre como ayudar a los 1.5 millones de ciudadanos que depende de HEAP.

Desde su creación en 1981, HEAP ha ofrecido asistencia de calefacción a entre 5 y 6 millones de hogares por año en todo Estados Unidos.

Las familias, los ancianos y las personas con discapacidades dependen especialmente de la ayuda: en 2022, cerca del 29% de los hogares HEAP tenían al menos un miembro de 60 años o más, el 31% tenían al menos un integrante con una discapacidad y el 23% tenía al menos un niño de 5 años o menos, de acuerdo con los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS).

En 2024, el programa ofreció $$287 millones de dólares a aproximadamente 1.5 millones de hogares de bajos ingresos en todo el estado para servicios públicos y entrega de combustible.

La crisis de este 2025 se produce cuando se tiene estimado que los costos de la energía incrementen a un 7,6% este invierno, de acuerdo con la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética. Según AARP Nueva York, más de 1.2 millones de hogares tienen al menos 60 días de retraso en el pago de facturas de servicios públicos y, en conjunto, deben casi $2,000 dólares.

Junto con el Proyecto de Ley de Servicios Públicos, AARP hizo un llamado a la gobernadora Kathy Hochul a emitir una moratoria sobre los cortes de servicios públicos hasta que se restablezcan los fondos de HEAP. Solo en el mes de septiembre, se produjeron más de 53,000 despidos en toda Nueva York, aproximadamente 1,800 hogares al día.

Asimismo, los fondos HEAP ayudan a las familias trabajadoras y a las personas que cumplen con los criterios de ingresos, como por ejemplo Tina Benjamin, residente de Carskill. Labora a tiempo parcial pese a sufrir lupus y dolor crónico y ha dependido de HEAP en los últimos cuatro años.

“He estado contando con este programa todos los años desde que perdí a mi hijo”, expresó. “Él estaba trabajando y me ayudó. Ahora soy solo yo… Si no recibo HEAP este año, no tendré calefacción en absoluto. Tendré que dormir en mi camioneta con mis dos perros”.

Por su parte, las agencias de servicios locales en todo el Valle de Hudson y la Región Capital están intentando enfrentar la inminente crisis y a la vez evaluar otras emergencias vinculadas con el cierre del gobierno, como la asistencia alimentaria crítica.

“Realmente todos estamos manos a la obra”, indicó el comisionado del Departamento de Servicios Sociales del condado de Columbia, Robert Gibson. “Estamos recurriendo a todo el gobierno del condado y a la comunidad de organizaciones sin fines de lucro para ver qué podemos hacer juntos para tener al menos algún tipo de red de seguridad mientras intentamos superar este punto muerto”.

Gibson señaló que los residentes todavía pueden pedir Asistencia Temporal y que algunas personas mayores de 60 años pueden calificar para ayuda de calefacción limitada por medio del Fondo de Necesidades Insatisfechas de la Oficina para las Personas Mayores del estado.

“La junta de supervisores del condado nos convoca semanalmente para abordar esto y determinar qué fondos del condado, si corresponde, deben destinarse a fondos de emergencia para calefacción”, declaró. “¿Se gravará ese fondo? Creo que sí. ¿Cuánto tiempo podremos operar de esa manera? Es muy difícil decirlo en este momento”.

Respuestas locales

La difícil situación se siente tanto en los condados rurales como los urbanos, en todos los ámbitos políticos.

Sue Serino, ejecutiva del condado de Dutchess, dijo que el condado se ha comprometido hasta con $1.5 millones para la distribución de alimentos para compensar el impacto del cierre.

“Nuestro gobierno federal nos ha abandonado sin posibilidad de proporcionar estos programas”, dijo, y añadió: “Nuestros funcionarios federales deben actuar juntos para reabrir el gobierno federal y financiar estos programas ahora. Las necesidades humanas básicas nunca deben politizarse”.

Se instó a los residentes del condado de Dutchess que necesitan ayuda comunicarse a la línea 211 de Unites Way para conectarse a los recursos comunitarios. Además, el condado ha reactivado su Fondo Dutchess Responds, donde los residentes y las compañías pueden donar para respaldar a la distribución de alimentos y asistencia de calefacción para los vecinos necesitados, informó Times Union.

En el condado de Schenectady, las autoridades están trabajando con organizaciones sin fines de lucro para apoyar a los residentes que esperan ayuda de HEAP, señaló la directora de Comunicaciones Públicas, Erin Laiacona. Se anima a los residentes que requieran ayuda a que contacten con el departamento de servicios sociales.

El condado de Ulster reabrió su centro de calentamiento en la Segunda Iglesia La Misión en Kingston y tienen planeado extender las operaciones a las 24 horas del día desde el 1 de diciembre hasta marzo.

“La gente no puede darse el lujo de esperar a que HEAP vuelva a abrir mientras bajan las temperaturas”, apuntó la ejecutiva del condado de Ulster, Jen Metzger. “Este es un problema de salud y seguridad que debe abordarse”.

Panorama estatal y nacional

Pese a los esfuerzos, los líderes del condado dicen que simplemente no pueden llenar el vacío que deja la financiación federal.

“No tenemos la capacidad fiscal y no tenemos un mecanismo legal para hacerlo”, señaló el presidente de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York, Phil Church. “Estas son responsabilidades federales que deben cumplirse a nivel federal“.

La oficina de la gobernadora del estado de Nueva York está de acuerdo.

“Ningún estado, ningún condado, puede absorber el tipo de costo del que estamos hablando“, explicó en la sesión informativa Kylah Hynes, directora de asuntos federales de la oficina del gobernador Hochul.

Incluso cuando recibió financiación, el programa ha tenido problemas para satisfacer la demanda. En enero de este año, Hochul asignó $35 millones de dólares de las arcas estatales para reabrir HEAP luego que se agotaron los fondos federales.

Incluso si el cierre termina mañana, el futuro a largo plazo del programa se encuentra es riesgo: el presupuesto propuesto por el gobierno republicano para 2026 eliminaría por completo HEAP, y la oficina federal del programa fue destruida en medio de los despidos masivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos en el mes de abril.

Varios estados, incluidos Maine y Massachusetts, han intervenido con financiación provisional. Nueva York ha reservado $106 millones de dólares para asistencia alimentaria, pero no para ayuda a calefacción.

Por su lado, el asambleísta republicano por Lake George, Matthew Simpson, es uno de los varios legisladores estatales que hacen un llamado al estado a hacer más. Solicita a Hochul que aproveche el fondo estatal de emergencia de $4,8 millones de dólares para ayudar a los neoyorquinos que dependen de HEAP.

“Nueva York tiene los recursos y la responsabilidad de garantizar que nadie pase hambre o frío mientras Washington sigue estancado”, expresó Simpson. “Nueva York es más que capaz de cuidar de los nuestros durante este cierre federal y tenemos la obligación moral de hacerlo”.

Sigue leyendo: