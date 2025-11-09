Ya hay acuerdo bipartidista en el Senado para levantar el cierre del gobierno

El Senado de Estados Unidos podría poner fin al cierre de gobierno más largo de su historia tras un acuerdo bipartidista alcanzado este domingo entre legisladores demócratas y republicanos, según confirmaron Politico, Bloomberg y Fox News.

La negociación, liderada por los demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, junto a varios republicanos, permitirá liberar fondos temporales para mantener en funcionamiento agencias clave, entre ellas los Departamentos de Agricultura y Asuntos de Veteranos.

Bloomberg precisó que el financiamiento se extenderá hasta el 30 de enero y cubrirá el pago de salarios a unos 650.000 empleados federales suspendidos, además del regreso parcial del personal afectado.

Según Fox News, el Senado tiene previsto votar el acuerdo este mismo domingo, antes de enviarlo a la Cámara de Representantes, donde su ratificación abriría el camino para que el presidente Donald Trump firme la medida.

“Parece que estamos más cerca de un acuerdo para poner fin al cierre”, declaró el presidente Trump tras regresar a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, en Florida.

Por su parte, NBC News adelantó que el texto tendría los apoyos suficientes para superar el umbral de 60 votos en el Senado. Ocho demócratas se unirían a los 52 republicanos que desde el inicio han respaldado medidas de financiamiento provisional.

Votación sobre el Obamacare

En el marco del pacto, el líder de la mayoría republicana, John Thune, se comprometió a incluir en la agenda de diciembre una votación sobre la extensión de los subsidios del Obamacare, un punto clave que había trabado las conversaciones previas.

El entendimiento llega tras semanas de estancamiento político y presión pública ante el impacto del cierre más prolongado en la historia del país. Los retrasos en aeropuertos, la suspensión de programas sociales y la falta de pago a funcionarios habían intensificado el reclamo de una solución inmediata.

El cierre de gobierno, provocado por la falta de consenso presupuestario, afectó durante semanas el funcionamiento del Estado y golpeó a cientos de miles de trabajadores.

Con información de EFE.

