Negociaciones para abrir el Gobierno siguen encalladas y se extienden al día 40

Las negociaciones en el Senado entre demócratas y republicanos para abrir el Gobierno federal siguen encalladas, especialmente por la cobertura sanitaria de Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA), y al no alcanzar un acuerdo en la inusual sesión del sábado lo abocan al día 40.

Los legisladores se han dado cita en la cámara alta para intentar desbloquear el Gobierno, que es desde hace unos días el más largo de su historia, pero el debate ha seguido marcado por la división partidista del hemiciclo.

Los demócratas han defendido la propuesta anunciada por el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, de aprobar una resolución para desbloquear el Gobierno a cambio de extender un año más los subsidios Obamacare que expirarán a finales de este año, pero los republicanos la descartaron rápidamente.

Sin embargo, el líder de la mayoría, el republicano John Thune, ha tildado la propuesta de “inviable” y ha cerrado filas en torno al proyecto provisional republicano para reabrir el Gobierno, aprobado por la Cámara de Representantes, que el Senado ha rechazado hasta en 15 ocasiones.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, ha cargado contra esta cobertura y propuesto redirigir el dinero directamente a los ciudadanos y que sean estos los que escojan su seguro médico, lo que parece haber marcado las líneas que seguirán los republicanos.

Varios medios han señalado que se han llevado a cabo negociaciones entre representantes de ambos partidos a puerta cerrada, pero que no han resultado exitosas.

Según CNN, los republicanos buscan aprobar un pequeño paquete de financiación hasta finales de año, además de una prórroga “limpia”, en la que se extiendan los cambios de la anterior, sin alteraciones importantes.

En la sesión, Thune ha advertido que no concluirá la sesión hasta que se consiga abrir el Gobierno.

En otras circunstancias, la semana que viene, o al menos parte de ella, no sería laborable puesto que el próximo martes EE.UU. celebra el Día de los Veteranos, festivo en el país.

Tras cinco horas, la sesión ha sido aplazada y se volverá a abrir este domingo a las 1:30 de la tarde hora local. Se espera que pueda haber votaciones, pero no se han convocado a esta hora.

Este es el primer fin de semana que los senadores están en sesión desde que empezó el cierre del Gobierno el pasado 1 de octubre.

