Al menos seis muertos deja ataque de EE.UU. a presuntas embarcaciones con droga en el Pacífico

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este lunes sobre una acción militar en el Pacífico oriental que resultó en el hundimiento de dos lanchas. Las operaciones causaron la muerte de seis individuos descritos como presuntos “narcoterroristas”, intensificando la campaña antidrogas de la Administración Trump.

La información la dio a conocer el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a través de su cuenta en X, quien precisó que los ataques se llevaron a cabo el domingo bajo instrucciones de Trump.

“Se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, anunció Hegseth, quien incluyó un video del ataque.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Asimismo, el jefe del Pentágono aseguró que la inteligencia estadounidense confirmó que las lanchas destruidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y “transportaban estupefacientes” mientras “transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

Hegseth confirmó la localización y el resultado de la acción: “Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”. No se reportaron bajas ni heridos por parte las fuerzas militares estadounidenses.

“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, concluyó.

Se intensifica la campaña contra cárteles de la droga

Los dos nuevos incidentes elevan el total a más de 70 fallecidos y alrededor de veinte embarcaciones destruidas desde que la Administración Trump inició la campaña contra el tráfico de drogas en septiembre, inicialmente en el Caribe y posteriormente extendida al Pacífico.

La movilización marítima es considerada por especialistas como el mayor despliegue de la flota estadounidense desde la primera guerra del Golfo Pérsico (1990-1991). Actualmente, EE.UU. mantiene desplegados en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra (incluidos seis destructores), tres buques anfibios y un submarino. La operación también incluye el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford al Caribe.

Con información de EFE

