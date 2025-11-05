Segundo mandato de Trump puede reforzar a la UE como actor global, según expertos

El segundo mandato del presidente, Donald Trump, podría ayudar a “consolidar a la UE como actor global” si es capaz de aprovechar las oportunidades comerciales y políticas que se le plantean y si logra transformar su economía sin desviarse de su apuesta por las transiciones digital y verde.

Así lo señala un grupo de expertos en el informe anual de la Fundación Alternativas sobre el estado de la Unión Europea (UE), publicado este miércoles y que analiza -entre otros temas- el impacto en el viejo continente del regreso al poder de Trump en Estados Unidos

“Vivimos un momento de cierta frustración para los europeístas (…), con una nueva alza de aquellos que quieren poner en cuestión el proyecto europeo, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera”, recordó en el acto de presentación del informe el secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro.

La “hostilidad” de Trump como motor para la UE

En ese sentido, exacerbado por la elección de hace justo un año de Trump, el panorama parece sombrío para la UE, pero si juega bien sus cartas puede acabar “consolidada como actor global”, según el catedrático de relaciones internacionales Francisco Aldecoa.

“Se están formando dos occidentes: Estados Unidos, por un lado, y Europa, por otro, coincidiendo cada vez en menos asuntos”, escribe en el informe Aldecoa.

A su juicio, la UE puede ganar influencia y liderazgo en ese escenario si no deja atrás valores como el multilateralismo, el libre comercio y su concepción “completa y exigente” de los derechos humanos.

El “arranque hostil hacia Europa” del segundo mandato de Trump ha tenido, argumenta Aldecoa, una “influencia positiva” para el desarrollo de la UE, con frutos como el impulso al acuerdo con el Mercosur, al que “incluso se le ha puesto fecha” de firma pese a que hace un año existía una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo.

“Ante la política de Trump, o debido a esta, se está consiguiendo, por un lado, una cohesión entre los miembros de la Unión Europea, y, por otro, un acercamiento con otros socios, como el Reino Unido, algo espectacular en muy pocos meses”, recalca Aldecoa, que también percibe más cooperación con Canadá, Noruega o Suiza.

Además, considera que la presidencia de Trump va a “acelerar el proceso” de ampliación de la UE y es probable que al menos Montenegro y Albania puedan entrar en el bloque antes de 2030.

La reindustrialización como palanca

Para Pablo Garde, otro autor del informe y subsecretario de Industria y Turismo de España, la reindustrialización puede ser clave en ese objetivo de que la UE “hable de tú a tú” con Estados Unidos y China y pueda “defender sus valores”.

“Necesitamos reindustrializar Europa, porque necesitamos no perder definitivamente la carrera de la innovación“, subrayó Garde en el acto de presentación, y recalcó la urgencia de una mayor “integración del mercado único”.

Para ello, indica Garde en el informe, hay que “utilizar la descarbonización como palanca de innovación” y mantener el énfasis en la transformación digital.

La UE ha apostado también por un mayor gasto en defensa, pero según otro autor del informe, el general de brigada José Enrique de Ayala, es un error aspirar a una meta en términos de PIB, como el 5% que se ha marcado la OTAN, que a su juicio es “arbitraria” y guiada por los intereses de Estados Unidos

Por su parte, el director de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, abogó por aumentar el presupuesto europeo: “Europa ahorra tres veces más que Estados Unidos, pero invierte mucho menos”, lamentó en el prefacio del informe.

