Amazon oferta una mini casa prefabricada de dos habitaciones: $10,000

Amazon ha sumado a su catálogo una opción llamativa para quienes buscan un hogar independiente, pero sin gastar una fortuna. Se trata de una mini casa prefabricada de dos habitaciones que puede adquirirse por $10,379 dólares (hasta agotarse el stock).

El producto que describe el sitio web destaca una alternativa funcional, moderna y adaptable para quienes desean una vivienda lista para habitar o usar como espacio adicional.

Así es la mini casa de dos habitaciones que oferta Amazon

El modelo, identificado en la plataforma como Casas pequeñas prefabricadas a la venta, está fabricado en metal resistente e impermeable, y tiene 20 x 20 x 8.3 pies de altura, equivalente a unos 387 pies cuadrados de superficie.

La estructura incluye dos dormitorios, una cocina, una sala de estar y un baño, aunque el comprador puede solicitar un diseño personalizado con distribución diferente o mayor número de habitaciones.

Para quienes necesitan más espacio, el fabricante ofrece versiones ampliadas de 30 o 40 pies, que pueden alcanzar hasta 807 pies cuadrados y adaptarse a distintos fines, desde uso residencial hasta comercial.

Una de las mayores ventajas del modelo es que llega con varios elementos instalados de fábrica, entre ellos una cabina de ducha de mármol, calentador de agua, inodoro, fregadero, espejo, extractor silencioso y gabinetes de cocina.

También incluye enchufes, ventanas, puertas y tuberías preinstaladas, lo que reduce notablemente los costos y tiempos de instalación.

Además, los compradores pueden personalizar el interior y el exterior, eligiendo colores de pintura, acabados de piso y configuración de espacios. El diseño se adapta tanto a zonas urbanas como rurales y puede emplearse como casa principal, vivienda de vacaciones o incluso oficina móvil.

Lo que debes considerar antes de comprar

Aunque la oferta resulta atractiva, el fabricante recomienda contactar directamente antes de hacer la compra, ya que el precio puede variar según la personalización y el envío.

También es importante tener en cuenta los requisitos locales de instalación y permisos de construcción, que difieren según el país o el estado.