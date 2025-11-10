Antonio Brown se declara inocente: “Actuó en defensa propia”, dice su abogado

Tras ser detenido luego de varios meses es en búsqueda y captura, Antonio Brown se declaró inocente de las acusaciones donde se alega que intentó disparar y matar a una persona durante un combate de boxeo de celebridades a principios de este año.

Este lunes, el exjugador de la NFL defendió su inocencia ante el cargo de intento de asesinato en segundo grado. Lo hizo por medio de su abogado Mark Eiglarsh, quien presentó la declaración de inocencia en representación de Brown.

Eiglarsh envió un comunicado a la cadena TMZ Sports sobre el altercado ocurrido en el evento de Adin Ross, explicando que aceptó el caso porque “cree apasionadamente en la defensa de Brown” y que actuó en legítima defensa.

“Las acciones que se vio obligado a tomar fueron únicamente en defensa propia ante el comportamiento violento de la presunta víctima”, dijo Eiglarsh.

“Brown fue atacado esa noche y actuó dentro de su derecho legal para protegerse de un individuo que ya había cometido actos criminales contra él. Es un privilegio representarlo, y estoy decidido a que se haga justicia”, manifestó.

El pasado 6 de noviembre Brown fue extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos. El exjugador de 37 años se encuentra actualmente en Nueva Jersey, esperando ser trasladado al sur de Florida.

Supuesto intento de asesinato de Antonio Brown

El pasado mes de mayo, durante una velada organizada por el streamer Adin Ross, Brown se vio envuelto en una pelea donde se escucharon disparos.

La exestrella de la NFL apareció primero golpeando a un hombre. Luego arrebatándole el arma de fuego a un agente de seguridad para encarar a la presunta víctima y ejecutar dos disparos, según videos en posesión de la Policía de Miami-Dade.

Una de las detonaciones terminó rozando en el cuello de la víctima que denunció al exjugador de los Pittsburgh Steelers posterior a acudir al hospital para atender la herida, se lee en la orden judicial. Brown fue retenido por la policía en el lugar, aunque liberado horas más tarde.

Lista de escándalos de Antonio Brown

En 2019 firmó con Raiders, pero fue liberado antes de debutar, tras una serie de incidentes que incluyeron lesiones en una cámara de crioterapia y desacuerdos con el equipo.

Posteriormente, firmó con los New England Patriots, pero solo jugó un partido antes de ser dejado en libertad, luego de que una exentrenadora lo demandara por agresión sexual.

Antonio Brown fue estrella de Pittsburgh Steelers de 2010 a 2018. El receptor fue líder en yardas de recepciones en dos oportunidades, pero siempre ha estado en el escarnio público por escándalos dentro y fuera del terreno.

También formó parte de Oakland Raiders antes del inicio de la temporada 2019. En sus últimos años jugó para New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers. Meses después de jugar contra New York Jets en 2021, anunció su retiro.



Sigue leyendo:

· Antonio Brown fue arrestado en Dubái por presunto intento de asesinato en Miami

· Exjugador de la NFL Antonio Brown enfrenta orden de arresto por presunto intento de asesinato

· Policía asegura que Antonio Brown dejó Estados Unidos tras investigación por asesinato