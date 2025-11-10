Costco dará a sus clientes $60 dólares para gastar durante estas fiestas

La cadena minorista Costco lanzó una promoción especial para atraer a nuevos socios durante la temporada navideña: quienes adquieran una membresía antes del 21 de diciembre podrán recibir hasta $60 dólares en una tarjeta digital para gastar dentro de las tiendas o en línea.

La oferta busca incentivar las compras festivas y ofrecer un beneficio adicional a los nuevos clientes en Estados Unidos y Puerto Rico.

Detalles de la promoción

La compañía anunció que los nuevos socios que se inscriban al plan Executive Membership, con un costo anual de $130 dólares, recibirán un cupón digital de $60 para utilizar en sus compras.

La tarjeta se enviará por correo electrónico dentro de las dos semanas posteriores a la activación de la membresía.

Por su parte, quienes opten por la membresía Gold Star, cuyo precio es de $65 dólares al año, obtendrán un cupón digital de $40.

Ambos cupones se podrán usar en cualquier tienda o en el sitio web de Costco, aunque la empresa aclaró que no son canjeables por efectivo ni válidos en el área de comida del establecimiento.

La promoción está disponible exclusivamente para nuevos clientes o para quienes no hayan tenido una membresía activa en los últimos 18 meses.

Además, los compradores deberán activar su membresía en línea antes del 21 de enero de 2026 para poder recibir la tarjeta digital.

Ofertas de temporada y Black Friday

El anuncio de Costco coincide con el inicio de su evento de Black Friday, que comenzó el 31 de octubre y se extenderá hasta el 1 de diciembre.

Durante este periodo, los socios podrán acceder a descuentos en productos tecnológicos, artículos para el hogar y regalos navideños.

Entre las promociones destacan rebajas en productos Apple como iPads y MacBooks, así como descuentos en televisores, refrigeradores, sofás y joyería.

Además, la cadena ha incorporado a su catálogo varios artículos temáticos de temporada: tapetes decorativos por $10, cojines navideños con figuras de pan de jengibre y árboles de Navidad por $11, y un centro de mesa de Lego por $30.

También se ofrecen opciones para obsequios pequeños, como un libro para colorear de Harry Potter por $11.99 o una caja de 55 chocolates Lindt por $17.99.

Para quienes planean recibir invitados en casa, Costco ofrece un kit de charcutería listo para servir por $24.99, pensado para simplificar las reuniones de fin de año.

Con estas promociones, Costco busca fortalecer su base de socios y posicionarse como una opción atractiva para las compras navideñas, ofreciendo incentivos directos y productos con descuentos significativos.

La empresa recordó que la fecha límite de la promoción podría cambiar sin previo aviso, por lo que invitó a los consumidores a aprovechar la oferta cuanto antes.

