Costco inicia su Black Friday: descubre cómo conseguir $60 para comprar en estas fiestas

Costco lanzó oficialmente su venta de Black Friday con una promoción que podría ayudarte a ahorrar más en tus compras navideñas. La cadena ofrece hasta $60 en tarjetas de regalo a quienes se unan como nuevos miembros, una estrategia que busca atraer a compradores justo antes de la temporada más activa del año.

La promoción de membresía que regala dinero para gastar

Durante su venta especial de noviembre, Costco ofrece dos tipos de incentivos para nuevos socios: quienes se registren con una membresía Executive, que cuesta $130 al año, recibirán una tarjeta de regalo de $60; y quienes opten por la membresía Gold Star, de $65 anuales, obtendrán una tarjeta de $40.



El beneficio se aplica exclusivamente a nuevos clientes o a quienes no hayan tenido membresía activa en los últimos 18 meses.

Una vez que se completa el registro, la tarjeta digital se envía por correo electrónico en un plazo de dos semanas y puede utilizarse tanto en tiendas físicas como en compras en línea.

Descuentos y beneficios adicionales

Con esta oferta, el costo real de la membresía se reduce considerablemente. La Gold Star queda en $25 netos por año, mientras que la Executive se reduce a $70, lo que representa un ahorro importante.

La membresía Executive incluye ventajas como 2% de reembolso en compras elegibles, acceso a horarios exclusivos de compra, créditos mensuales de $10 en SameDay.Costco.com o Instacart, y descuentos adicionales en servicios de la compañía.

Duración y productos en descuento

La venta de Black Friday de Costco se extenderá durante todo el mes y concluirá en Cyber Monday (1 de diciembre). Durante este periodo, los clientes podrán aprovechar rebajas en electrónica, electrodomésticos, juguetes, artículos para el hogar, ropa, decoración navideña y más.

La compañía también destacó que todos los productos incluidos en la venta están sujetos a su política de satisfacción garantizada al 100%, una de las más valoradas por sus miembros.

Con esta promoción, Costco busca incentivar el registro de nuevos clientes mientras les da una razón adicional para adelantar sus compras navideñas.

La combinación de tarjetas de regalo, descuentos y beneficios exclusivos convierte a esta oferta en una oportunidad atractiva para quienes planean aprovechar las rebajas de fin de año.

